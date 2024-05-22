找不到馮語婷？鳳梨突點名網紅律師開戰：派代表來談　李怡貞火大反擊

記者田暐瑋／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）先前被「新一代女戰神」馮語婷指控害女子墮胎，憤而提告，20日去地檢署出庭，卻未見馮語婷現身，再度引發外界猜測馮語婷的真實身分。而鳳梨22日突然公開點名網紅律師李怡貞，要求「派一個代表來談」，更指出知道5人群組的內幕，形同宣戰，李怡貞也到他臉書回應：「一直扯我幹什麼？找不到馮本尊還硬要扯我出來！」

▲鳳梨開戰李怡貞。（圖／翻攝自鳳梨、李怡貞臉書）



鳳梨22日在臉書發文點名律師李怡貞，直接下通牒：「現在很簡單，就是派一個代表來談，你們自己想清楚要怎樣再來跟我說，我就照約定等到禮拜一。」並暗指知道5人群組的內幕，雙方糾葛引發外界關注。對此，李怡貞也現身回應，直言不懂鳳梨所說的「等到禮拜一」是什麼意思，對於被鳳梨不斷標記騷擾相當不滿，「現在兩個人提告都找不到馮本尊還硬要扯我出來，你扯我祖先個平安喜樂啊？」

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▲鳳梨開戰李怡貞。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

事後李怡貞更直接發文，反擊鳳梨是因為找不到馮語婷，才想透過公眾力量讓她揭露所有事情，「你找不到人不可能想用一個tag就要我起底所有事，更何況我30週前私訊你以後馮語婷也沒有再公開講你什麼。」有網友勸說不要為了一個不存在的人鬧不愉快，鳳梨則回應：「不對喔，是名字不存在，但背後團夥是存在的。你們這掛人有什麼，我都一清二楚。」

▲李怡貞回應。（圖／翻攝自鳳梨、李怡貞臉書）

鳳梨日前出庭時痛批「馮語婷」就是在網路創造的假人設，欺騙社會大眾，背後其實是一名高姓男子，並一口咬定「（馮語婷）說是他的本名，他是真人，是個柔弱的女子，但他就是個男的」，並坦言馮語婷去年在網路上發文爆料他射後不理，造成他很大的影響，還氣到飆髒話，怒噴：「這種人我絕對不會放過他，這種垃圾一定要告死他！」但此說法也被馮語婷全盤否認，雙方各執一詞。

▲鳳梨提告馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、馮語婷）