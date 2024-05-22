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鄭俊英崔鍾訓手機淫片首公開！　「手摸女裙底」灌酒喇舌：她們是垃圾

▲鄭俊英崔鍾訓玩樂影片自8分43秒開始。

記者田暐瑋／綜合報導

韓星鄭俊英、崔鍾訓、勝利2019年因「Burning Sun事件」被揭發對女生下藥性侵，並勾結警方，《BBC》製作專題紀錄片再度引發關注。紀錄片中公開淫聊群組中多部私密影片，除了性侵女性外，還有鄭俊英叫來酒店妹狂歡，把手直接伸進女方裙底的自拍片，表情囂張得意。

▲鄭俊英手機影片全外流。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

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▲鄭俊英手機影片全外流。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

《BBC》紀錄片公開鄭俊英的手機中多段不堪入目的玩樂影片，其中一段是他叫來衣著性感的酒店妹在包廂內玩樂，女生站起身時，他拿起手機自拍，另一隻手則是伸進對方裙底，事後還傳訊給朋友炫耀：「現在所有酒店妹都來上班了，看起來很髒，她們以前是我的玩物，現在就是垃圾。」

▲鄭俊英手機影片全外流。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

▲鄭俊英手機影片全外流。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

▲鄭俊英對女生灌酒接吻的影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

不只如此，紀錄片中還公開一段鄭俊英和崔鍾訓灌醉女生的手法影片，兩人在包廂中各自摟著女生，時不時接吻，鄭俊英更主動拿起酒餵女生喝下，拍攝男子見狀，還在旁起鬨：「剛剛親的時候看起來很性感。」要求再做一次，記者姜京允直言崔鍾訓在外流的影片中，明顯看出對女性非常癡迷。

▲鄭俊英手機影片全外流。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

▲鄭俊英嘲諷女生像是垃圾。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

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