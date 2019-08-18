詹姆斯岡恩積極「明示」！《自殺突擊隊》重啟版反派是他

▲詹姆斯岡恩似乎積極宣傳《自殺突擊隊》反派為鯊魚王。（圖／翻攝自Instagram／詹姆斯岡恩／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）在遭到迪士尼開除期間接手重啟版《自殺突擊隊》，電影今年9月將在亞特蘭大開拍，根據外媒報導，雖然重啟版大部分劇情還未揭露，不過詹姆斯岡恩似乎積極宣告反派就是「鯊魚王」（King Shark），而且透過社群網站做出許多「明示」！

根據《ScreenRant》報導，《自殺突擊隊》的反派名單有波爾卡圓點人（Polka-Dot Man）、和平使者（Peacemaker）以及捕鼠者（Ratcatcher），但詹姆斯岡恩顯然對鯊魚王最鍾情，他曾在Instagram上傳一張「The King Sharkade」的畫面，特地感謝微軟員工在公司拱廊設置了它，並hashtag「#KingSharkade」與「#TheSuicideSquad」，引起眾人揣想。

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其實這並非詹姆斯岡恩首次提及鯊魚王，8月初他過生日時就曾收過「鯊魚」造型蛋糕，更加確信鯊魚王會是《自殺突擊隊》重啟版最大反派。事實上，先前曾傳《星際異攻隊》的「勇度」麥克魯克（Michael Rooker）有可能演出鯊魚王，但消息被他否認，至於由誰演出還不得而知。

《自殺突擊隊》重啟版並非「續集」，該片導演職位也從大衛艾亞（David Ayer）轉交到詹姆斯岡恩手中，演員除了威爾史密斯（Will Smith）因檔期無法回歸，其餘瑪格羅比（Margot Robbie）、喬爾金納曼（Joel Kinnaman）、傑寇特尼（Jai Courtney）和薇拉戴維絲（Viola Davis）都繼續演出，另外傳出伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）和絲托姆瑞德（Storm Reid）也加入陣容。