ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

詹姆斯岡恩積極「明示」！《自殺突擊隊》重啟版反派是他

▲▼詹姆斯岡恩《自殺突擊隊》反派為鯊魚王。（圖／翻攝自Instagram／詹姆斯岡恩／翻攝自網路）

▲詹姆斯岡恩似乎積極宣傳《自殺突擊隊》反派為鯊魚王。（圖／翻攝自Instagram／詹姆斯岡恩／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）在遭到迪士尼開除期間接手重啟版《自殺突擊隊》，電影今年9月將在亞特蘭大開拍，根據外媒報導，雖然重啟版大部分劇情還未揭露，不過詹姆斯岡恩似乎積極宣告反派就是「鯊魚王」（King Shark），而且透過社群網站做出許多「明示」！

根據《ScreenRant》報導，《自殺突擊隊》的反派名單有波爾卡圓點人（Polka-Dot Man）、和平使者（Peacemaker）以及捕鼠者（Ratcatcher），但詹姆斯岡恩顯然對鯊魚王最鍾情，他曾在Instagram上傳一張「The King Sharkade」的畫面，特地感謝微軟員工在公司拱廊設置了它，並hashtag「#KingSharkade」與「#TheSuicideSquad」，引起眾人揣想。

請繼續往下閱讀...

其實這並非詹姆斯岡恩首次提及鯊魚王，8月初他過生日時就曾收過「鯊魚」造型蛋糕，更加確信鯊魚王會是《自殺突擊隊》重啟版最大反派。事實上，先前曾傳《星際異攻隊》的「勇度」麥克魯克（Michael Rooker）有可能演出鯊魚王，但消息被他否認，至於由誰演出還不得而知。

《自殺突擊隊》重啟版並非「續集」，該片導演職位也從大衛艾亞（David Ayer）轉交到詹姆斯岡恩手中，演員除了威爾史密斯（Will Smith）因檔期無法回歸，其餘瑪格羅比（Margot Robbie）、喬爾金納曼（Joel Kinnaman）、傑寇特尼（Jai Courtney）和薇拉戴維絲（Viola Davis）都繼續演出，另外傳出伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）和絲托姆瑞德（Storm Reid）也加入陣容。

推薦閱讀

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》

「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》

宮崎駿曾送武士刀去美國　《魔法公主》的2個傳言被證實了！

宮崎駿曾送武士刀去美國　《魔法公主》的2個傳言被證實了！

《黑豹》男星親自證實回歸續集！網喊：快和奇異博士合體

《黑豹》男星親自證實回歸續集！網喊：快和奇異博士合體

《小丑》預告「戰慄笑聲」觀眾發毛！瓦昆菲尼克斯曝光揣摩過程

《小丑》預告「戰慄笑聲」觀眾發毛！瓦昆菲尼克斯曝光揣摩過程

全球狂賺50倍票房　《人肉搜索》證實有續集！導演：和首集完全不同

全球狂賺50倍票房　《人肉搜索》證實有續集！導演：和首集完全不同

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

自殺突擊隊, 威爾史密斯, 自殺突擊隊2, 伊卓瑞斯艾巴, 詹姆斯岡恩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安妮簽書穿這樣！透明禮服露蜜臀...轉正面「胸前中空」東西半球全看光
  2. 超毛！丁噹還原摔落舞台真相　「突然被一股力量往後拉」
  3. 李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？
  4. 詹姆斯岡恩積極「明示」！《自殺突擊隊》重啟版反派是他
  5. 許凱被女演員「狠掐屁股」畫面流出！　網怒轟性騷擾…公司老闆反擊嗆爆
  6. 砸3000萬元...哈林一看被嚇到　驚爆：蕭敬騰未來要搞這事
  7. 霸道總裁揪女友同居…打掃只要求一件事！　「臥室補充面紙」網懂了羞炸
  8. JB與磪有情握手被質問「為什麼牽？」　「滿分回答」網笑：隊長無所畏懼！
  9. 李晨暴瘦2原因曝光！　工作人員揭真相「與范冰冰無關」
  10. 黃磊曬二女兒「多妹」新畫作　作品尺寸跟人一樣高…網驚：5歲畫得比我好！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366