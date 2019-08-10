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羅志祥、周揚青日本煲愛被捕獲！　下秒親曬「正面照」閃瞎

記者傅家妤／綜合報導

「小豬」羅志祥與周揚青穩定交往多年，感情一直都非常穩定，近來更是越愛越閃，不時會在社群網站上隔空秀恩愛，引起不少關注。日前適逢七夕情人節，有網友在日本街頭捕獲兩人一起逛街，小倆口雙手緊牽，連穿搭也非常有默契，甜蜜畫面閃瞎眾人。

▲羅志祥。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲有網友在日本街頭捕獲羅志祥及周揚青。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

有網友在微博上曝光在日本街頭巧遇羅志祥與周揚青的畫面，只見兩人都戴著鴨舌帽，身穿黑色寬鬆T恤搭配長褲，周揚甜蜜地勾著羅志祥的手。據大陸媒體《新浪娛樂》報導，有網友透露，當時兩人在東京街頭的大馬路上一閃而過，連走路時手臂擺動的弧度，以及動作都非常相似，足見兩人交往多年累積下來的默契已經非常好了。

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▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥、周揚青）

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥、周揚青）

▲羅志祥、周揚青曬同一背景照片。（圖／翻攝自IG／羅志祥、周揚青）

恰巧小倆口9日也在IG上曬出在同一個背景拍下的畫面，而羅志祥身上的穿搭與被網友拍下時的所穿的服飾非常相似，兩人同在發文中寫道「開始營業」，預告潮牌服飾店即將開幕，女方還在他的發文下留言：「愛學人」，而羅志祥也不甘示弱回應：「我爽！」小倆口一來一往鬥嘴閃瞎一大票網友，大家也紛紛直呼「好甜」、「這真的是虐死一票單身狗」，意外掀起不少熱議。事實上，羅志祥稍早在IG限時動態上於東京原宿打卡，並展示了新店的環境，看來這次小倆口一起現身日本，似乎就是為了打點新店舖開幕一事。

▲羅志祥。（圖／翻攝自IG／羅志祥、周揚青）

▲羅志祥、周揚青鬥嘴。（圖／翻攝自IG／羅志祥、周揚青）

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