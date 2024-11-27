SJ利特二度恭喜12強奪冠！　看林昱珉表現大讚：陷入台灣棒球魅力

記者孟育民／台北報導

台灣隊24日在「世界棒球12強賽」勇奪冠軍，全台見證歷史性的一刻，韓團Super Junior成員利特也緊盯著比賽現場，他在比賽結束後，開啟了社群網站IG直播與粉絲互動，不忘向台灣粉絲送上祝賀「我看了12強，台灣贏了，哇！」他今（27日）特地從韓國飛來台灣參加實境節目《廚師的迫降:客家廚房》記者會，一現身就先恭喜12強奪冠：「看了林昱珉優秀的表現，再次陷入了台灣棒球的魅力！」





▲利特、李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy主持實境節目《廚師的迫降:客家廚房》。（圖／讀者提供）

台灣隊以4比0完封日本隊，利特看完比賽後外出，趁空開啟直播與粉絲互動，當看到台灣粉絲留言，他馬上切換中文「你好」，接著讚嘆：「我看了12強，台灣贏了，哇！」今天被問到此事，再次表示恭喜，「祝福台灣的棒球也會越來越發展、發展越來越好。」還指出，因為拍攝《廚師的迫降:客家廚房》節目，因此也有前往台灣的棒球場取景，「也許是我們很好的運勢傳遞給了台灣棒球很好的成績。」

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▲利特再度恭喜台灣奪冠。（圖／讀者提供）

運動員出身的江宏傑，看完賽事也有感而發：「我看了非常感動，大家只看到場上的拼勁和榮耀，但私底下的訓練是大家沒看過的，那是一個非常艱辛的過程，台灣能得到這個成績，我也覺得很榮耀，為他們感到開心。」

▲江宏傑為運動員感動。（圖／讀者提供）