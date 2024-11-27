戴佩妮上節目大脫稿！　那那大師驚喊：沒遇過這麼失控的歌手

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮近期發行全新專輯《雙生火焰》，日前來到那那大師節目，沒想到她一下先是開場以背影入鏡受訪，中途又臨時脫稿演出要頒獎給那那大師，甚至突如其來肢體舞蹈，讓現場笑聲不斷，連那那大師都忍不住喊：「戴佩妮瘋了！從來沒有遇過這麼失控的歌手。」

▲戴佩妮上那那大師節目。（圖／小鋼砲娛樂提供）

出道即將迎接25周年的戴佩妮，這次也獻唱一系列代表作，包含〈時間快轉〉、〈不想〉、〈你要的愛〉、〈街角的祝福〉等還演唱寫給梁文音跟許光漢的作品〈可以不愛了〉、〈別再想見我〉，她解釋新專輯《雙生火焰》名稱的由來，表示「因為重製帶來雙生，賦予過去寫給別人的歌曲另一個屬於自己的靈魂。」也強調「從未想要超越任何原唱」，然而重製過程中，她也苦惱表示：「好幾首歌原本就是我的製作，已經符合心中最完美模樣，要如何重製反而不知如何下手。」

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來到那那大師節目做客，戴佩妮也聊到當年拍攝〈愛瘋了〉MV彈鋼琴怪異姿勢之謎，還意外揭曉歌唱「四連音」特色小祕密，讓戴佩妮在現場笑到岔氣。至於之前戴佩妮與江美琪跟周蕙所合組的「瘋三娘」熱潮，她表示跟同期出道的姊妹感情變得更好，希望未來有機會再合體一起開演唱會。

▲戴佩妮在那那大師節目上失控。（圖／小鋼砲娛樂提供）

此外，她明年3月將二度登上台北小巨蛋，關於未來，她認為不一定要走到幕前當歌手，幕後也能持續做想要的音樂，直到無法再做為止。