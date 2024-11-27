李又汝寒流穿比基尼下水「忘記帶胸貼」　曾智希跳出來義氣救火！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇組近日移師貢寮福容飯店拍攝水上戲，女主角李又汝和曾智希不畏寒流來襲，敬業地投入拍攝，製作人王珮華則感謝飯店冷氣團來襲，還開放泳池提供劇組拍攝。演員李又汝卻在拍攝前發生了小意外，讓她急得像熱鍋上的螞蟻。

▲《愛的榮耀》李又汝、曾智希。（圖／民視提供）

原來，李又汝為了這場戲，特別挑選了一件合身的泳衣，但卻忘了準備胸貼。她無奈地表示「這件泳衣是梵緯老師特別幫我找WAVE SHINE美波第一品牌的，比較合身，但沒想到自己會忘記這麼重要的小東西。」

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▲《愛的榮耀》李又汝。（圖／民視提供）

幸好，劇組的大家都很熱心，曾智希更是二話不說，不僅幫忙找墊子，還大方借出自己的胸貼給李又汝。曾智希笑說「看到她這麼慌張，我當然要幫忙啊！不過我沒想到她居然沒帶胸貼，女明星怎麼會忘記帶，真的太誇張了！」

▲《愛的榮耀》李又汝、曾智希。（圖／民視提供）

除了胸貼危機，兩位女星在寒冬中戲水也吃足了苦頭。曾智希透露，她之前曾許願要去泡溫泉，沒想到這次拍攝卻遇到大寒流，讓她冷到直打哆嗦，笑說「從此以後，我再也不敢亂許願了！」

▲《愛的榮耀》曾智希。（圖／民視提供）

而李又汝則因為之前感冒還沒完全康復，這次又泡在冷水裡，讓她擔心病情會加重。幸好，劇組前輩兵家綺分享了冬天拍落水戲的撇步，就是下水前喝感冒熱飲，讓李又汝感到非常暖心。

▲《愛的榮耀》李又汝。（圖／民視提供）