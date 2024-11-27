林志玲絕美現身美術館！　星二代爆她私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人蔣榮宗與富邦美術館跨界合作，不僅打造《富邦美術館展覽原創音樂》專輯，還推出JMS藝術茶酒及JMSTea紅玉微氣泡飲等飲品，讓觀眾在欣賞藝術之餘，邊喝邊感受他的創作靈魂；曾在富邦美術館開館典禮上與他有過一面之緣的林志玲也來體驗，她透露參觀展覽時就注意到美術館內的原創音樂，尤其是為常玉畫作量身打造的旋律，讓她感受到音樂與畫作的心靈碰撞。

▲蔣榮宗和林志玲相見歡。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗則驚呼：「志玲姐姐真的很親切，第一次見面聊了好多對音樂和藝術的感受，完全是文藝女神！」錄製《梵谷：尋光之路》語音導覽期間，他更親自準備咖啡與茶招待林志玲，讓整個錄音過程充滿香氣與溫暖，林志玲也直呼非常好喝。

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蔣榮宗為富邦美術館創作的主題音樂〈光與愛〉，靈感來自美術館所在的「城市森林」，融合了自然聲景與交響樂的溫暖旋律。蟲鳴鳥叫、流水風聲，加上音樂的輕柔流動；而為特展《梵谷：尋光之路》量身打造的主題音樂，從梵谷早期灰暗的農民畫作，到巴黎時期明亮的光影轉變，蔣榮宗用鋼琴、人聲合唱和交響樂，描繪梵谷追尋光明的心路歷程。

被問到是否喜歡梵谷畫作？蔣榮宗崇敬地說：「當然是非常喜歡，第一次看見這麼多幅真跡畫作在眼前，非常的感動！」也分享在看展後時不時會沉浸在回想的後勁中，「藝術家為自己所創作的藝術而活、為自己喜愛的人事物奮鬥，就是僅靠著那般堅持與熱忱！」