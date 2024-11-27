網紅Sandra曝生子告急　陳漢典竟脫口：在找好的工廠

記者葉文正／新北報導

2024新北歡樂耶誕城演唱會將於12月14、15日起一連兩天演出，首日壓軸就有「韓國碧昂絲」孝琳上陣，可說相當豪華。主持人則由陳漢典和Sandra首度搭檔，今（27）日兩人出席記者會，問及初次合作的心情，陳漢典表示之前就想與對方合作，而且兩人一拍即合，減少了主持難度；不過首度扛下大活動的Sandra，直言有點緊張，要前輩多照顧，陳漢典則說隨時做好生子準備，只等好的工廠。

▲陳漢典(左)與Sandra主持新北耶誕城，與OZONE合影。（圖／記者葉文正攝）

而男團Ozone將第三度在耶誕城舞台演出，今天也在現場率先開唱，引發台下粉絲尖叫聲連連。Ozone表示，以往都偏向帶歡樂給大家，這次將呈現幸福溫馨的表演，與耶誕節相呼應，要跟大家一起慶祝。

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▲陳漢典(左)與Sandra主持新北耶誕城。（圖／記者葉文正攝）

另外，陳漢典邁入40歲新階段，心境也有改變，他笑說現在做事都很果決，隨時準備好最佳狀態，至於耶誕佳節是否有美人作伴？他開玩笑說：「今年約會對象就是Sandra啦，雖然她已婚。」Sandra也配合演出說她當天單身，互動相當有趣。而Sandra被問到生子計畫，她不諱言說有點告急，目前肚皮0動靜，而陳漢典則馬上接話：「我隨時ready！哪裡有好的工廠介紹給我。」相當搞笑。

Sandra結婚兩年半，她坦言跟老公也是愛情長跑很久，「就是一個法定程序變成家人，日子一樣過，但生子有點告急，希望可以有好消息，現在看到可愛的東西也是會覺得可愛，有機會就會生，可惜耶誕城當天很busy，沒空回家做人！」