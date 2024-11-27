對明星父母離婚看法？小哈利：意外擁有「更完整的愛」

▲星二代「小哈利」庾恩利是男星庾澄慶和伊能靜的兒子，兩人離婚後仍給庾恩利滿滿的愛，一樣讓他在幸福的環境下長大。（圖／翻攝自庾恩利微博、翻攝自庾恩利Instagram）

圖文／CTWANT

男星庾澄慶和前妻伊能靜育有一個兒子「小哈利」庾恩利，離婚後兩人各自有新對象、組成家庭，但都很疼愛恩利，積極參與他人生每一個重要時刻。庾恩利最近上大陸節目被問到明星父母離婚對他的影響，他坦言生活變得忙碌因為兩頭跑，但也獲得來自2個家庭的愛，開玩笑「離婚是件不錯的事情」。

庾恩利近日受邀大陸節目《狂想之城》，從小到大以「星二代」身分引關注，不免俗被問到父母庾澄慶和伊能靜的事情，雖然父母在自己小時候離婚，他因此在父母雙方兩頭跑，父親庾澄慶平日、母親伊能靜周末陪他，讓他笑說，「我才是全家最忙的那個人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

很多人看到庾恩利從小這樣在父母之間兩頭跑，對他的成長有影響或是難道不會感到疲累，他反而表示自己喜歡這樣的模式，且父母的教育觀也有點不同，「我媽比較支持藝術、開放一點，我爸就是教我怎麼有禮貌、怎麼做人。」但都對他有正面影響，他分析後表示，如果只跟著其中一方長大，就會缺少另一方給予的教育和愛。

庾恩利也鬆口，「我覺得他們離婚是件不錯的事情」因為庾澄慶和伊能靜都是盡責的父母，他們離婚依舊給他滿滿的陪伴和幸福的成長環境，父母的愛不僅沒有減少，還讓他有更多家人愛他。

▲伊能靜和庾澄慶先後替庾恩利的作品宣傳。（圖／翻攝自伊能靜微博）

事實上，不久前庾恩利在美國完成學業，庾澄慶和伊能靜也都飛到當地參加畢業典禮，還有先後替庾恩利的作品宣傳，其中伊能靜更大方分享庾澄慶為庾恩利錄製的影片，更寫下「爸媽為你驕傲」，被網友誇讚是演藝圈離婚最佳模範。

延伸閱讀

▸ 林昱珉愛妻曝曾在麥當勞打工 老公「霸氣一句話」嚇到秒辭職

▸ 見陳傑憲奪冠後「2愛家舉動」 人妻憤而決定離婚：他累，只會叫我去買啤酒

▸ 伍佰是先知？28年前神曲預言「陳傑憲」 網瘋朝聖：台灣隊長主題曲