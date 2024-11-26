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球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

記者孟育民／台北報導

資深狗仔葛斯齊日前在《11點熱吵店》爆料，中國世界級球星交了一線女星女友，不過男方因為還不出高達1700萬人民幣的賭債（7624萬新台幣），竟將女友性愛片給債主，債主更試圖以此威脅該女星。現場來賓瘋猜究竟是誰，葛斯齊也公開女方6線索！

▲▼「最強狗仔」葛斯齊爆料，中國世界級球星為了還賭債，出賣巨星女友的性愛片。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲葛斯齊爆料，中國世界級球星為了還賭債，出賣巨星女友的性愛片。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

葛斯齊爆料，該名球星因為還不出賭債，竟出賣女友「吃香蕉」性愛畫面給債主，他之所以會得知，是因為有天接到一通來自緬甸的電話，對方希望狗仔幫忙討債，而討債的對象不是球星本人，而是女方，「女生家裡很有錢！我說這個太誇張，這等於是勒索你知道嗎？我們不可能做這件事情，但是我們的職責是什麼？查證嘛。」他更透露該名女星家世顯赫，顯赫到能夠呼風喚雨。

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▲▼「最強狗仔」葛斯齊爆料，中國世界級球星為了還賭債，出賣巨星女友的性愛片。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲▼中國世界級球星外流女友影片。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲▼「最強狗仔」葛斯齊爆料，中國世界級球星為了還賭債，出賣巨星女友的性愛片。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

葛斯齊決定無論消息真假，都應該先通知女方，雙方也真的有約出來見面，女生也承認和球星有交往，葛斯齊立刻問是否知道男方在外有欠債，「她說她不知道，我們就跟她說，那有一個性愛畫面，妳自己本身有印象嗎？她就面無表情坐在那邊，一句話都不吭，所以我們心中就有答案了。」

葛斯齊主動提供女方爆料者的電話，「不到兩個月那個緬甸男被抓了，沒想到他把消息留給他澳門的財經記者朋友，他不管你查不查證，一看畫面就是本人，他就直接出了，還附上欠款借據，這個球星就被挖出來了，但是女星一直沒有被點名。」

▲▼「最強狗仔」葛斯齊爆料，中國世界級球星為了還賭債，出賣巨星女友的性愛片。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

▲該女星有演過好萊塢電影。（圖／翻攝自YouTube／11點熱炒店）

他也在節目上公開女方線索：家世顯赫、一出道就演好萊塢電影、代表作是在中國特殊建築拍成的電影、新生代晚出道、外型亮眼、名字疑似兩個字。而他也表示，男方打的球類是「掌上握得住」的大小，引發瘋猜是「桌球」，讓全場來賓忍不住討論。

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葛斯齊, 性愛片, 11點熱炒店

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