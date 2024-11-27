柯叔元拍戲大挑戰「被麻婆豆腐辣到」　私下反差解壓方式曝光！

記者黃庠棻／台北報導

《阿榮與阿玉》熱烈播映中，阿榮（柯叔元飾）到台北打拼的20年間，大大小小挫折不斷，好幾次被逼上絕境，氣自己無能為力的當下，他不論是在餐廳或是在便利商店，就一定要找麻婆豆腐，然後再狠狠加上2大匙辣椒，直接大口地吞下，一邊大喊「爽啦」，一邊辣到全身冒汗，讓他同時承受身體及味覺的極限。

▲《阿榮與阿玉》由韓瑜、柯叔元主演。（圖／東森超視提供）

飾演阿榮的柯叔元對於這吃辣的劇情，表示「我是喜歡吃辣，但是不太能吃太辣」，但拍這些吃麻婆豆腐的畫面，為了看起來色香味都很辣，的確會加很多辣椒，柯叔元笑說「這些多加的辣椒吃起來也挺帶勁的！但如果是自己心情低落的時候，會去爬山或是去打高爾夫球，藉由運動把腦袋放空，沉澱完之後再重新出發」，而這酷帥型男的舒壓方式跟劇情中的熟男阿榮重口味的情緒反差，也正好可以讓觀眾看看真正實力的演技表現。

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▲《阿榮與阿玉》由韓瑜、柯叔元主演。（圖／東森超視提供）



劇情發展到自從阿玉（韓瑜飾）意外收到阿榮藏起來的告白信後，滿腦子春心蕩漾。沒談過戀愛的大齡熟女阿玉，身邊阿興（張再興飾）的胡亂慫恿及母親（王淑娟飾）推波助瀾，讓她方寸大亂，去餐廳吃飯居然又碰到讓自己心煩意亂的阿榮，看到他只點了盤麻婆豆腐，一手好廚藝的阿玉忍不住想要炫技，要阿榮之後也嚐嚐自己做的麻婆豆腐比較一下。

▲《阿榮與阿玉》由韓瑜、柯叔元主演。（圖／東森超視提供）

沒想到，阿榮回說自己早就吃過阿玉煮的麻婆豆腐，阿玉一下子傻眼，完全不記得有這碼事，阿榮用平靜語氣說出這段支持自己20年的麻辣豆腐其實是受阿玉影響的往事，並且一反平常痞痞的樣子，認真告訴阿玉，她說的話自己都會記得，阿玉看到態度突然變誠懇的阿榮，頓時整個心思都飄了；讓人不禁好奇的是這個直接引燃了阿榮與阿玉之間被暗藏忽略的火花並可以讓阿榮20年來堅持的麻辣豆腐到底是何來歷。

▲《阿榮與阿玉》由韓瑜、柯叔元主演。（圖／東森超視提供）



在《阿榮與阿玉》劇中，海亮（張睿家飾）很疼愛瞬美（林玟誼飾）的8歲女兒NANA（張絡扉飾），他會幫忙教NANA功課，但在無意間發現NANA出生年月跟自己當初跟瞬美一夜情的時間很接近，加上自己跟NANA真的很投緣，開始懷疑NANA是自己的女兒。

▲《阿榮與阿玉》張睿家。（圖／東森超視提供）

海亮想直接去問瞬美，但也想到看自己不順眼的她，肯定不會承認，海亮決定用DNA親子鑑定來證明NANA是自己的女兒，為了取得NANA的DNA，海亮先是到學校接NANA送飲料喝，被瞬美不小心破局，接著又是想取得NANA用過的筷子，但也失敗。一番大費周章後，海亮逮到機會到瞬美家，皇天不負苦心爹，成功偷取到NANA的隨身用品，並即將展開帥爸爸正名大計。

即將播出《阿榮與阿玉》新的一集中，阿榮跟兒子念祖（黃新皓飾）坦開心霏深談，揭露與妻子美滿相識的過去，以及她死亡的原因，美滿意外車禍離世時，念祖還小，對媽媽沒有印象，但念祖依舊非常思念母親。

然而阿榮並沒有說出事實的全部，美滿其實並沒死，下半身癱瘓的她住在海口的療養院，在經濟和情感上都給阿榮很大的壓力，而阿榮獨自背負的痛苦秘密，到底何時可以解除呢？精彩內容請鎖定《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點東森超視33頻道、華視主頻首播並上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。