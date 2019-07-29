白鹿「代兄從軍」被稱現代花木蘭　許凱嘴壞：前後看都像男人

記者李欣容／綜合報導

許凱、白鹿於前作《招搖》因高甜互動被網友封為「搖籃CP」，今再度攜手出演《烈火軍校》，釋出的預告中許凱百般戲弄白鹿，還偷看她洗澡，嚇得女扮男裝的白鹿尖叫，有趣的劇情，讓觀眾直呼期待播出。

▲白鹿、許凱劇中是歡喜冤家 。（圖／愛奇藝提供）

許凱在劇中飾演玩世不恭的富家子，白鹿則是女扮男裝代兄從軍，許凱除了潑水叫她起床之外，還不小心看到她洗澡，惡毒嘲笑：「前後看著都像男人嗎？」讓已經小心翼翼深怕穿幫的白鹿疲於奔命。

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▲白鹿哭倒許凱懷裡 。（圖／愛奇藝提供）

兩人在劇中雖像冤家，但許凱對白鹿卻是真情實意，其中一幕地上撒滿花瓣鋪滿蠟燭，彈著鋼琴放煙火直球告白：「妳懂我意思的！」浪漫指數破表。

高甜劇《親愛的，熱愛的》即將進入尾聲，隨著由鄧倫主演的《加油，你是最棒的》與《烈火軍校》定檔消息曝光，網友也表示：「李現之後接鄧倫與許凱，這個暑假很幸福。」

▲許凱、白鹿。（圖／愛奇藝提供）

《烈火軍校》演出陣容中也加入《延禧攻略》、《皓鑭傳》中的大反派洪堯，以及久未在台灣露面的林佑威，故事講述謝襄（白鹿 飾）女扮男裝代兄從軍，卻不幸與行事高調輕佻的富家子顧燕幀（許凱 飾）同寢室，讓她分分秒秒都如履薄冰，但兩人從兩看相厭逐漸相知相惜而走在一起，自8月6日起由愛奇藝台灣站獨家播出。