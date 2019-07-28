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專訪／尾牙扮雞跳舞、怒砸飯店　告五人蛻變再出發「了解自己的人生」

記者蔡琛儀／專訪

樂團告五人成軍8年，去年曾獲金音獎肯定，更有《哈密瓜》、《獨角獸》、《披星戴月的想你》等經典歌曲，但遲至今年才推出首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，更在本月開始啟動巡演「島嶼雛形」，8月30日則要唱回台北，接下來還要唱進大陸做巡迴。

▲▼樂團告五人專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼告五人成軍8年，終於推出首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼樂團告五人專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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告五人由男女主唱雲安、犬青，以及團長兼鼓手哲謙組成，哲謙原本擔任中華電信承包商內勤，後來離職加入告五人，同時也從事教學工作，女主唱犬青則就讀實踐大學服裝設計系大三，他們打趣說，樂團的KPI（關鍵績效指標）就是能讓犬青如期畢業；犬青透露從小就想當服裝設計師，重考了三次才如願，平常由於要忙練團，因此會認真算出席率、賄賂老師，「有次期末我買好三種飲料，問老師要喝什麼、還會打聽老師喜歡吃什麼。」也有同學在她要趕場時熱心幫她叫計程車，甚至有一門選修課的老師還是告五人的粉絲。

雲安七年前曾在唱片公司擔任製作助理，北漂到北京工作，收入相當不錯；但他孤零零一個人到異鄉，水土不服再加上極大的壓力，讓他每天都鬱鬱寡歡，有時心情不好還會砸爛除了電視以外，飯店的其他東西出氣，犬青也證實，當時的雲安狀況相當不好，「雖然看到他都抽雪茄，還會請我們吃飯，但那時覺得能不要看到他就不要看到他，他臉上都不會看到笑容。」半年後他提了離職，才結束烏煙瘴氣的生活。

▲▼樂團告五人專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼告五人歷經團員大換血，現在的告五人更有默契。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼樂團告五人專訪。（圖／記者湯興漢攝）

雲安家裡原本是開餐廳，家人一直希望他能夠幫忙家裡事業，但他17歲時為了參加《中國好歌曲》，毅然決定退學，且為證明自己可以靠玩音樂活下去，不和家裡拿錢，快沒錢就去打工，或是吃老本過活。告五人在2017年歷經團員大換血，並在公館小河岸舉辦首場售票演唱會，他們坦言當時唱完該場演出後，就有心理準備可能會解散，沒想到當天小小的場地，擠滿他們從沒看過的歌迷，才驚覺：「原來我們的歌有人聽！」

後來他們向銀行貸款20萬元，再申請20萬元的補助，推出首張經典EP《迷霧之子》，且初期樂團不論妝髮、攝影等錢都是由雲安支付，前後貼錢高達100多萬，且團員還要繳2000元團費，不過他們僅花了1年時間，就把貸款20萬元都還完，雲安笑說都要感謝粉絲幫忙牽成不少商演。不過他們也說，曾有一次尾牙臨時被要求穿上雞布偶裝跳舞，還可以加薪1000元，他們雖然覺得「有趣」，最後還是乖乖「扮雞跳舞」。

▲▼樂團告五人專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲告五人。（圖／記者湯興漢攝）

不過告五人也說，玩樂團除了技術，禮貌也非常重要，「上得了舞台，也要下得了舞台，要釐清就算離開圈子，生活也要繼續過下去。」認為做這行有一部份是在了解自己的人生，也期盼能幫助讓音樂產業繼續活絡。
 

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