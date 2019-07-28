ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

波多野結衣「陪睡天價」曝光！　揭19歲「被叫岡山公車」下海暗黑內幕

記者潘慧中／綜合報導

日本AV女優波多野結衣外型甜美、身材姣好，是不少男性心目中的「暗黑版林志玲」，她近日受訪時坦言，成名後開始受到一些富商關注，甚至有人開價800萬元日幣（約231萬元新台幣）想和她共度春宵，但她認為赴約就和賣春沒兩樣，所以最後還是婉拒了。

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

▲▼波多野結衣有「暗黑版林志玲」之稱。（圖／翻攝自Instagram／hatachan524）

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

請繼續往下閱讀...

波多野結衣19歲巧遇星探，當她鬆口提到「蠻想當寫真偶像」時，對方馬上順著她的話勸說：「拍AV不但可以拍寫真，還可以賺很多錢」，如果有機會成為片商的專屬女優，至少能月入100萬元日幣（約28.7萬元新台幣）。

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

▲▼波多野結衣拍AV最辛苦的時候，曾經1個月只休3天。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

抵擋不了金錢誘惑，波多野結衣便就此下海，享受性愛當然也是原因之一，高一就破處的她當時住在日本岡山縣，私底下甚至有「岡山公車」的外號，不少校外人士都排隊等待一親芳澤的機會，主持人好奇問：「做了這麼多？」她也坦率地說：「因為很舒服啊！」

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

▲▼波多野結衣學生時期一直被叫「岡山公車」。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

出乎意料的是，波多野結衣下海拍AV時是有男友的，曾經1個月只休息3天，對方得知後很不開心，但也沒有因此分手，男方反而開始當起小白臉，吃喝玩樂的費用全都由她支出，長達3年時間，差不多花了上千萬元日幣。

▲▼波多野結衣「陪睡天價」曝光！（圖／翻攝自Twitter）

▲波多野結衣曾在小白臉男友身上花了上千萬元日幣。（圖／翻攝自Twitter）

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場

鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

男星「拉開褲檔」狂喊：用力塞進來！　迪麗熱巴「尷尬伸手」粉絲全暴怒

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族

離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

波多野結衣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 用生命看林俊傑演唱會！　超狂歌迷包下大擺錘「雙腳懸空」停最高處2hrs
  2. 鄭爽首次同框媽媽...曝拍戲真實原因　小S狂讚：很敢講！
  3. 合照「秀場發電機女神」！　曹西平狂讚：年輕藝人差遠了
  4. 亞洲年度最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」熱情開唱
  5. 郭碧婷自揭初戀故事「遭爆對象是陳柏霖」　網揪9年前照片嚇呆了！
  6. 波多野結衣「陪睡天價」曝光！　揭19歲「被叫岡山公車」下海暗黑內幕
  7. 快訊／阿達分手Lulu首出聲！　68字疑埋復合伏筆：還能有未來的可能
  8. 張軒睿看著Selina脫口「心愛的人」　勾手首度同台…超甜互動網嗨炸
  9. 「30年米妮配音員」魯西泰勒過世！　迪士尼心痛宣布：米妮失去了聲音…
  10. 西城男孩「必練五金曲」進場嗨唱青春回憶　除了《My Love》還有這四首

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366