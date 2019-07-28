波多野結衣「陪睡天價」曝光！　揭19歲「被叫岡山公車」下海暗黑內幕

記者潘慧中／綜合報導

日本AV女優波多野結衣外型甜美、身材姣好，是不少男性心目中的「暗黑版林志玲」，她近日受訪時坦言，成名後開始受到一些富商關注，甚至有人開價800萬元日幣（約231萬元新台幣）想和她共度春宵，但她認為赴約就和賣春沒兩樣，所以最後還是婉拒了。

▲▼波多野結衣有「暗黑版林志玲」之稱。（圖／翻攝自Instagram／hatachan524）



請繼續往下閱讀...

波多野結衣19歲巧遇星探，當她鬆口提到「蠻想當寫真偶像」時，對方馬上順著她的話勸說：「拍AV不但可以拍寫真，還可以賺很多錢」，如果有機會成為片商的專屬女優，至少能月入100萬元日幣（約28.7萬元新台幣）。

▲▼波多野結衣拍AV最辛苦的時候，曾經1個月只休3天。（圖／翻攝自Twitter）



抵擋不了金錢誘惑，波多野結衣便就此下海，享受性愛當然也是原因之一，高一就破處的她當時住在日本岡山縣，私底下甚至有「岡山公車」的外號，不少校外人士都排隊等待一親芳澤的機會，主持人好奇問：「做了這麼多？」她也坦率地說：「因為很舒服啊！」

▲▼波多野結衣學生時期一直被叫「岡山公車」。（圖／翻攝自Twitter）



出乎意料的是，波多野結衣下海拍AV時是有男友的，曾經1個月只休息3天，對方得知後很不開心，但也沒有因此分手，男方反而開始當起小白臉，吃喝玩樂的費用全都由她支出，長達3年時間，差不多花了上千萬元日幣。

▲波多野結衣曾在小白臉男友身上花了上千萬元日幣。（圖／翻攝自Twitter）