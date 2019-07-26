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《玩很大》深夜福利！　蘿莉塔泳衣「掉半球」豪溝全露…蕾菈玩到濕

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》最近飛往南韓首爾出外景，女來賓包括蘿莉塔、羚小鹿、蕾菈和林莎在內，為了其中一個關卡紛紛換上比基尼，隱藏福利在26日深夜讓粉絲搶先看，不少網友看了都直噴鼻血：「原來這麼有料！」

▲▼蘿莉塔（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲《綜藝玩很大》最近飛往首爾出外景。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔25日收工後透露，當天一早就開錄超猛的下水關卡，但有機會換上性感的刺繡比基尼，心情也不自覺好了起來，藍綠色滾邊的繞頸泳衣相當映襯她的雪白肌膚，豐滿的東西半球和深溝讓人大飽眼福。

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▲▼蘿莉塔（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲▼蘿莉塔換上超辣比基尼。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲▼蘿莉塔（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

童顏巨乳女神林莎被稱為「國民初戀女友」，天生蘿莉臉與32D的犯規身材，在網路上擁有一定知名度，她這次為了節目也換上性感比基尼，交叉繞頸的印花泳衣，格外突顯窈窕身材，中間挖空辣露渾圓胸型，坐在窗邊秀出修長美腿。

▲▼林莎（圖／翻攝自Instagram／superlisa821 ）

▲▼林莎穿比基尼坐窗邊拍照。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821 ）

▲▼林莎（圖／翻攝自Instagram／superlisa821 ）

不久前才被拍到夜宿廖人帥家12小時的蕾菈，同樣跟隨《玩很大》團隊出外景，全力投入工作，就算玩到頭髮全濕也不忘自拍和粉絲分享，即使穿上黑隊隊服包緊緊，也不難看出上圍相當豐滿。

▲▼蕾菈（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

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玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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