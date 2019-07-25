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12歲染菸癮「每天一起床馬上抽」　八弟吸10年…超有效1招直接戒斷！

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「八弟」蕭志瑋以搞笑、無厘頭的影片走紅，雖然年紀不大，卻曾經有長達10年的菸癮。他近日把戒菸的心得、經驗拍成影片，跟網友們分享自己戒菸的方法，希望能讓大家知道，其實戒菸對自己真的「有益無害」。

▲八弟蕭志瑋分享戒除10年菸癮的方法。（圖／翻攝自八弟Instagram）

▲八弟曾有10年的菸癮。（圖／翻攝自八弟Instagram）

八弟透露，自己第1次抽到菸，是在國小畢業、正要升國中的那個暑假，從這麼年幼的時候就開始抽，一直抽到退伍，菸齡超過10年，「每天早上一起床，刷牙前我就一定會抽1根，當時的我身上如果只有100塊的話，我寧願拿去買菸，我也不會拿去吃飯。」

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▲八弟蕭志瑋分享戒除10年菸癮的方法。（圖／翻攝自YouTube／蕭志瑋）

▲八弟的菸癮曾經重到每天一起床就要抽。（圖／翻攝自YouTube／蕭志瑋）

▲八弟蕭志瑋分享戒除10年菸癮的方法。（圖／翻攝自YouTube／蕭志瑋）

▲八弟已成功戒菸2000多天。（圖／翻攝自YouTube／蕭志瑋）

後來八弟之所以決定戒菸，是因為發現自己免疫力下降，皮膚容易長濕疹、汗斑，抓得到處都是傷口；加上每次抽菸都要躲著家人，跟朋友出去玩也總是讓大家等自己抽菸，感到很不好意思，「還有一個，最重要的一點就是，菸錢超貴！」種種理由累積之下，他決定努力擺脫菸癮控制，至今已經2000多天沒再碰過菸。

▲八弟蕭志瑋分享戒除10年菸癮的方法。（圖／翻攝自YouTube／蕭志瑋）

▲八弟戒菸的好方法就是冥想。（圖／翻攝自YouTube／蕭志瑋）

八弟分享有效的戒菸方法，靠的就是「冥想」，在腦裡想一個自己一定會抽菸的場景，「幻想一下你在那些情境當中，但是你不吸菸也能很快樂，你就可以非常輕鬆地去面對這些想抽菸的場景。」他勉勵大家，尼古丁是能夠代謝掉的，只要能撐上3個禮拜，身體和皮膚狀況都一定會有改變，「所以趕快從今天開始就戒菸吧！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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