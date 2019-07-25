艾怡良桃園開唱倒數！　致敬天后組曲「歌單曝光」

記者關韶文／台北報導

音樂盛事《2019桃園鐵玫瑰國際音樂節》將於27、28連兩日登場，首次以多元國際、流行融合等主題打造國際級音樂盛典，邀請艾怡良、王若琳、鄭宜農、魏如萱、舒米恩、黃子軒與山平快、馬修連恩、HUSH、柯智棠、慢慢說等人將接力開唱。

金曲歌后艾怡良預告將以醇厚靈魂嗓音詮釋鳳飛飛歌曲，向桃園永遠的巨星致敬。艾怡良表示，「從小跟著爸媽聽音樂的過程裡，就聽過很多鳳飛飛的歌曲，對於鳳飛飛一直都很尊敬，因為留下許多動人的經典。」這次選擇演唱《流水年華》是因為感覺很有改編的潛力，加上以前就聽過哈林哥庾澄慶的版本，更想翻玩這首歌曲，期盼當天可以帶給大家耳目一新的感受。

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▲▼艾怡良週末將現身桃園開唱。（圖／資料照／記者李毓康攝）

除此外，她也透露當天將演唱另一位國際天后歐陽菲菲《擁抱》，雖然不是第一次演唱，總覺得這首歌曲很熱情，每每都可以在音樂節帶動歌迷炒熱氣氛，她笑說：「只有在熱情的地方才會選唱這首歌曲，當天大家要跟著我嗨起來！」

艾怡良也說除了7月份桃園鐵玫瑰國際音樂節演出，8月份將前往其他城市演出，下半年則有特別的演唱計畫。艾怡良曾表示有一陣子不想寫也不想唱，因為不知道是否有人在聽，獲得第30屆金曲獎最佳作曲人獎，像是幫她打了一劑強心針，她表示今年會繼續寫歌給大家，而且還會在很多人的專輯裡出現。