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C.T.O籌備售票演出！　翁宇慶曖昧笑：會表演「雙手手速」

記者關韶文／台北報導

男子團體C.T.O24日一同前進看展，開心和展覽中的動物拍照，由於適逢學生暑假季節，因此今天平日人潮眾多，C.T.O一現身展區，引起現場一陣騷動。聊到將舉辦的巡演，C.T.O也透露每人都有一段solo演出，當中翁宇慶則特別神秘表示，「我會有一段手速的演出！」

▲▼C.T.O 出席動物也瘋狂展覽。（圖／記者張一中攝）

▲▼C.T.O 出席動物也瘋狂展覽。（圖／記者張一中攝）

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▲▼C.T.O 出席動物也瘋狂展覽。（圖／記者張一中攝）

C.T.O剛推出新專輯，老闆羅志祥就在記者會上宣布「將舉辦巡演」，讓C.T.O六人又驚又喜，被問到巡演進度C.T.O賣足關子，「應該會演唱20首歌，兩張專輯的歌曲再加上個人solo，應該差不多。」

被問到六個人各自的表演，振緯被推派出來脫衣，團員紛紛拱他最適合，「他的點最適合脫衣服！」記者追問，「點？粉紅色的點？」團員連忙解釋，「我們是說歌曲節奏的點啦！」

▲▼C.T.O 出席動物也瘋狂展覽。（圖／記者張一中攝）

▲▼C.T.O八月底將舉辦售票演出。（圖／記者張一中攝）

▲▼C.T.O 出席動物也瘋狂展覽。（圖／記者張一中攝）

翁宇慶則是綜藝感十足，預告自己的表演「充滿手速」，「我都會熬夜練習、實際作戰，手速應該算是滿快的。」至於每晚的練習何時停止，翁宇慶則曖昧笑說，「就到筋疲力盡累的時候，就差不多要停了，到時候演唱會當天，可以看到雙手手速，並且會加入角色！」讓人充滿遐想，記者推測極有可能是DJ台演出，至於屆時會是什麼樣的內容，留給粉絲期待。

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