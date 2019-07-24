《陳情令》男男CP蹦出小孩　網暴動：一家三口真甜蜜

記者林奕如／台北報導

肖戰與王一博主演WeTV《陳情令》被封2019古裝男神，劇中兄弟情誼被網友組「忘羨CP」。粉絲見面會上肖戰開出擇偶標準，溫婉居家又不卑不亢型的，且要有一個有趣的靈魂，更說若是喜歡一個人的話不會直接表白，網友認為他飾演角色魏無羨時常出現在王一博身邊，男男CP簡直曖昧爆表。

▲《陳情令》王一博、肖戰兄弟情，被網友組「忘羨CP」 。（圖／WeTV提供）

請繼續往下閱讀...

網友眼尖發現，王一博飾演的藍湛只要一看到肖戰演出的魏無羨，眉眼就舒展，嘴角也上揚，眼睛更是挪不開，網友直呼，這樣溫暖至極，神情如柳風拂面的模樣，也只有面對魏無羨時才有，「粉紅泡泡滿天飛。」

▲《陳情令》肖戰 。（圖／WeTV提供）

有趣的是，該劇曝光最新花絮，肖戰與王一博跪在廳堂前請宗族責罰，沒想到飾演王一博叔父的黃子騰口誤，「不要以為你母親是藍湛你就…。」一旁的王一博聽到忍笑，男男CP畫風突變成母子情，讓網友笑噴。

還有一劇情，王一博在劇中遇到一位男童，先被誤認為是小男孩的爹，又被質問：「他娘呢？」肖戰出來解圍打趣說這孩子是自己生的，王一博眼神立即大變，肖戰甜說：「藍湛你雖然臉好看，但都是一副苦大仇深的樣子，這孩子還小不懂得分辨美醜，所以被你這個不和藹的叔叔一瞪就哭了。」然後王一博隨手買了玩具給這位男童，網友腦補：「一家三口真甜蜜。」