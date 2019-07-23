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下一部《復仇者聯盟》確定「角色大洗牌」　漫威證實：有些人還沒見過

記者洪文／綜合報導

「漫威電影宇宙第4階段」計畫公布之後，雖然充滿許多驚喜，不過片單中沒有出現新的《復仇者聯盟》系列電影，讓不少影迷有些失望。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）笑說，請放心，有些事情即將到來，「漫威電影宇宙未來會出現一組非常不同的『復仇者團隊』。」

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Avengers臉書）

▲全球影史票房冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／翻攝自Avengers臉書）

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漫威總裁凱文費吉向外媒《MTV》表示：「未來將出現一組跟過去《復仇者聯盟4》見過的那些截然不同的英雄，而且是不同英雄組成的團隊，有些你已經見過，有些你還沒見過。」這個回答意味著未來將出現《少年復仇者》（Young Avengers）或是其他復仇者聯盟分支電影，而非過往所見的《復仇者聯盟》電影。

▲▼漫威電影宇宙第4階段。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）

▲漫威電影宇宙第4階段。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）

多數外媒猜測《少年復仇者》可能是未來最先拍攝的電影，畢竟《復仇者聯盟4》當中蟻人女兒凱西已長大、鋼鐵人女兒摩根首次出現以及《鋼鐵人3》的小男孩哈利也長大了，還有接下來推出的影集《汪達與幻視》將有長大後的莫妮卡蘭博（《驚奇隊長》卡蘿好友的女兒），《鷹眼》也確定出現「二代鷹眼」凱特畢夏普。

▲▼「蟻人女兒」艾瑪傅爾曼（Emma Fuhrmann）。（圖／翻攝自Instagram／Emma Fuhrmann）

▲艾瑪傅爾曼在《復仇者聯盟4：終局之戰》飾演「蟻人女兒」。（圖／翻攝自Instagram／Emma Fuhrmann）

《少年復仇者》漫畫中，成員多為過去超級英雄的下一代英雄，包括蟻人女兒易身女（Stature）、女鷹眼（Kate Bishop）、小浩克（Hulkling）、鋼鐵小子（Iron Lad）、愛國者（Patriot）、巫術（Wiccan）、幻視二代（Vision）等，各個皆擁有特殊能力，儼然年輕版的復仇者聯盟。

▲▼《少年復仇者》漫畫。（圖／翻攝自網路）

▲《少年復仇者》漫畫。（圖／翻攝自網路）

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對於《少年復仇者》未來是否有機會加入漫威電影宇宙，漫威總裁凱文費吉過去曾經表示：「當然，我不知道什麼時候，但肯定的是，我們從漫畫汲取很多靈感，這就是為何我們想要凱西（蟻人女兒），很年輕的凱西在電影裡，被爸爸所啟發，種下那顆種子。」

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漫威, 復仇者聯盟, 少年復仇者

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