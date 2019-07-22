台北淹水「東區馬路變河川」　陳為民苦照亮點：積水還這麼清澈！

記者陳芊秀／綜合報導

午後大雷雨狂襲大台北盆地，造成各處瞬間淹水，藝人紛紛PO出照片報災情！歌手光良公司陽台被淹了，陳為民則拍下忠孝東路4段半條路被水掩蓋，畫面震撼驚呆大批網友。

▲陳為民曬東區淹水照，震撼大批網友。（圖／翻攝自臉書／陳為民）

超大雷雨下的又快又急，光良見到陽台水位開始漲起來，硬著頭皮撐傘走去搶救。他赤腳踏水，手中拿著馬桶吸盤，要清開堵住的出水口，貼文自嘲已經是專長，影片中屋內工作人員正在討論要不要出去，他則是獨自奮戰，水位一降趕緊走回來，但已經淋得一身濕。

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▲光良冒大雷雨救淹水陽台。（圖／翻攝自臉書／光良）

陳為民則是曬出東區街頭（忠孝東路四段），數名路人無奈站在公車站牌旁，眼前原是馬路，卻遭水淹高蓋過見不到路面，民眾站在水中仍有水浸濕鞋子、褲子，見到鏡頭拍攝表情無奈。他透露「台北住了40年，第一次看到淹水……好深。」不過網友紛紛自認更早體驗淹水之苦，他的東區淹水照更被發現另一個亮點，水清澈到可見騎樓磁磚底，同時吸引網友留言：「路面清潔做得很好，積水都還可以這麼清澈。」

▲陳為民曬東區淹水照，民眾站在水中表情無奈。（圖／翻攝自臉書／陳為民）

▲網友發現東區積水高漲，水很清澈。（圖／翻攝自臉書／陳為民）