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邕聖祐：Wanna One→solo很孤單！　緊張搶走金香起問題

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星邕聖祐1月結束團體Wanna One活動後，以個人名義出道，並轉戰戲劇圈，接下首部偶像劇《18歲的瞬間》，搭擋《與神同行》金香起。他22日出席戲劇發布會，感激告白：「出演主角真的很感謝，謝謝導演信任我，能夠遇到好的導演、好的同事真的很感謝。」首次擔任男主角一職，他難掩緊張心情，場上不慎搶答金香起的題目，經主持人提醒才意會過來，小小的失誤反讓現場增添不少歡樂聲。

▲▼邕聖祐承認：Wanna One很孤單。（圖／friDay影音提供）

▲邕聖祐以《18歲的瞬間》演員出道。（圖／friDay影音提供）

邕聖祐原是偶像團體歌手，卻毅然決然選擇以演員出道，令許多人感到訝異，他22日解釋原因，「我從大學的時候就很想演戲了，想要在舞台上、鏡頭前演戲，想像著有一天我也可以那樣演戲，現在作為演員出道，也希望自己能有所成長。」另一名Wanna One成員朴志訓新戲《花黨：朝鮮婚姻工作所》也將接檔播出，他與對方也相約死守首播、互相加油。

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▲▼邕聖祐承認：Wanna One很孤單。（圖／friDay影音提供）

▲▼邕聖祐場上太緊張，還意外搶答金香起。（圖／friDay影音提供）

▲▼邕聖祐承認：Wanna One很孤單。（圖／friDay影音提供）

談起團體Wanna One，邕聖祐坦言，一個人活動後，感受到了孤單感，「之前可以向成員表達自己的心情，現在只能一個人忍耐，因此感到孤單。」不過，他這份孤單感運用在戲劇上，反而對於演技也有幫助，在某個瞬間裡也漸漸適應了這份孤單感。

《18歲的瞬間》女主角由《與神同行》金香起主演，她出道以來大多和資深前輩合作，她笑說，這部劇是她首次和同齡的人一起演出，除了可以很自在地相處之外，更與劇中的同班同學發展出真正同學般的情誼，工作之餘還會相約玩樂。《18歲的瞬間》23日起每周二、三上午10點於friDay影音上架播岀。

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