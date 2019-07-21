張立東被粉絲狂讚「本人比較帥」爽翻！　苦笑：難得乾淨

記者林彥君／台北報導

《綜藝3國智》20日再度舉辦粉絲見面會，主持群王少偉、納豆、花花、鯰魚哥、李易、哈孝遠、瑪麗、張立東、風田、Teddy與黃豪平全員到齊，至台南與高雄與民眾見面，納豆感動表示：「本來已經有做好跟椰子樹互動的準備了，沒想到下大雨還有這麼多人到場力挺。」

▲《綜藝3國智》舉辦見面會。（圖／台視提供）

而晚上台南粉絲大批湧入會場擠得水洩不通，還有遠自澎湖等地就為一睹偶像丰采，更有小粉絲因為沒被選到台上玩遊戲失落大哭，王少偉不忍心還特別加開名額讓粉絲上台圓夢，王少偉笑說：「乾脆以後都來南部錄影好了！」

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節目即將在今年屆滿三周年，主持群也在活動上宣布即將前進馬來西亞錄製特別企劃，但經過之前的韓國行，花花與瑪麗擔心會製作單位安排很多高空和與水相關的遊戲，黃豪平聽了則是提醒：「游泳池在台灣也沒少過。」皮膚黝黑的鯰魚哥則是被笑指「根本是返鄉錄影。」

▲王少偉、納豆。（圖／台視提供）

Teddy和風田之前也曾因為工作到馬來西亞，對粉絲的印象就是很熱情，由於當地有許多回教徒衣著將臉部包起來，兩人也花了許多力氣靠「眼神」記住粉絲的臉。納豆笑著表示平常給製作單位糟蹋，難得出來接受粉絲的愛，也順便呼籲節目或許可以做做享受美食的內容，收視率搞不好可以來到新高度。

哈孝遠十年前也曾隨球隊赴沙巴比賽，印象中城市景觀繁榮，並且對當地食物讚不絕口，舉凡沙嗲、拉撒、肉骨茶等重口味食物都相當喜愛，非常期待接下來到馬來西亞的錄影。張立東與粉絲見面，表示難得可以穿上「乾淨」的衣服，果然也收到很多「本人比較帥」的反饋。而李易一出場現場尖叫聲驚人，他謙虛笑說：「果然剛剛塞錢很有效果！」