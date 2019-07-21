ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐美雲帶團海外公演　粉絲拿「32年前合照」相認...她激動：太不可思議了

記者李欣容／台北報導

以《夜未央》獲得傳藝金曲獎「最佳演員獎」提名的唐美雲，人在海外巡演無法出席入圍禮讚，但頒獎典禮那天一定會到場，唐美雲回憶這一次帶隊離開台灣20多天，還遇到粉絲拿著32年前的合照，告白說：「等了32年終於見面！」讓她又驚又喜。

▲▼ 粉絲拿32年前合照 讓唐美雲又驚又喜。 。（圖／民視提供）

▲眾人拿唐美雲書籍《人生的身段》給她簽名。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

今年入選為國家品牌團隊的「唐美雲歌仔戲團」，受佛教慈濟基金會以及喬治市世界遺產機構等單位的邀請，動員50餘位團員，從新加坡到馬來西亞檳城、馬六甲、吉隆坡一共停留4站，日前已轉站到最後一場在吉隆坡演出《智者大師》以及《光目女救母》。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 粉絲拿32年前合照 讓唐美雲又驚又喜。 。（圖／民視提供）

▲唐美雲更趁巡演空檔吃馬來西亞榴槤。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲這次帶50位團員，跑了2個國家、4個城市，吸引許多觀眾跟隨，現在到了最後一站吉隆坡，發現有觀眾從第一站就開始跟，其中還有粉絲拿了32年前跟唐美雲的合照來相認，讓唐美雲直呼不可思議。

▲▼ 粉絲拿32年前合照 讓唐美雲又驚又喜。 。（圖／民視提供）

▲粉絲拿32年前合照，讓唐美雲又驚又喜。（圖／民視提供）

這次海外公演碰到唐美雲的生日，收到許多祝福，也一連慶祝了好幾回，吃了好多次蛋糕，她感恩地表示，自己的力量很渺小，每次看到劇團的大家為歌仔戲付出，都感動在心，說到激動之處還忍不住落下眼淚。

唐美雲這趟旅程壓力不小，在演出上是嚴厲的老師，休息時是大家的舍監，團隊預計22號回台灣，接下來在台灣也有一系列的活動，讓粉絲期待不已。

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

推薦閱讀

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐美雲, 唐美雲歌仔戲團

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 【SDCC】1張圖秒懂「漫威第4階段」5部電影+5部影集！卡司、上映時間全解析
  2. 陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高
  3. Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動
  4. 長安十二時辰／6細節神還原長安的一天！最時尚「絕美唐代色」根本神仙配色
  5. 崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！
  6. 唐美雲帶團海外公演　粉絲拿「32年前合照」相認...她激動：太不可思議了
  7. 張立東被粉絲狂讚「本人比較帥」爽翻！　苦笑：難得乾淨
  8. 任達華結束二度動刀！　英皇高層曝「最新病情」：要暫時停工了
  9. 賴芊合當直播主！余政鴻揪南韓代購...最怕聊出18禁話題
  10. 展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366