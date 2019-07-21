唐美雲帶團海外公演　粉絲拿「32年前合照」相認...她激動：太不可思議了

記者李欣容／台北報導

以《夜未央》獲得傳藝金曲獎「最佳演員獎」提名的唐美雲，人在海外巡演無法出席入圍禮讚，但頒獎典禮那天一定會到場，唐美雲回憶這一次帶隊離開台灣20多天，還遇到粉絲拿著32年前的合照，告白說：「等了32年終於見面！」讓她又驚又喜。

▲眾人拿唐美雲書籍《人生的身段》給她簽名。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

今年入選為國家品牌團隊的「唐美雲歌仔戲團」，受佛教慈濟基金會以及喬治市世界遺產機構等單位的邀請，動員50餘位團員，從新加坡到馬來西亞檳城、馬六甲、吉隆坡一共停留4站，日前已轉站到最後一場在吉隆坡演出《智者大師》以及《光目女救母》。

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▲唐美雲更趁巡演空檔吃馬來西亞榴槤。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲這次帶50位團員，跑了2個國家、4個城市，吸引許多觀眾跟隨，現在到了最後一站吉隆坡，發現有觀眾從第一站就開始跟，其中還有粉絲拿了32年前跟唐美雲的合照來相認，讓唐美雲直呼不可思議。

▲粉絲拿32年前合照，讓唐美雲又驚又喜。（圖／民視提供）

這次海外公演碰到唐美雲的生日，收到許多祝福，也一連慶祝了好幾回，吃了好多次蛋糕，她感恩地表示，自己的力量很渺小，每次看到劇團的大家為歌仔戲付出，都感動在心，說到激動之處還忍不住落下眼淚。

唐美雲這趟旅程壓力不小，在演出上是嚴厲的老師，休息時是大家的舍監，團隊預計22號回台灣，接下來在台灣也有一系列的活動，讓粉絲期待不已。