賴芊合當直播主！余政鴻揪南韓代購...最怕聊出18禁話題

記者李欣容／台北報導

戎祥遺孀賴芊合脫手豪宅解決2千萬房貸後，現做起直播生意，她加入由陳昭榮、葉全真創立的「翰成直播」，和好友余政鴻搭擋到南韓直播代購。余政鴻說，當初他會加入翰成全因賴芊合推薦，如今要自尋搭擋，第一個就想到賴芊合，但兩人怕聊得太開心會講出18禁話題，喊話工作人員幫忙消音提醒。

▲余政鴻、賴芊合相識超過6年 。（圖／翰成數位直播）

余政鴻與賴芊合是民視演員班第一期的成員，兩人也因此成為好友，當初是賴芊合先到「阿榮嚴選」參與直播後，覺得余政鴻很適合直播，將他推薦給陳昭榮、葉全真。

請繼續往下閱讀...

雖韓國代購直播發展穩定，但過程也很辛苦，為了不讓主播累死，決定將韓國代購直播分成兩條線，一條由「閨蜜組」小延、小沛主導，另一條則由余政鴻主導，他馬上想到可以跟賴芊合湊成「兄弟組」，兩人的好默契不在話下，甚至虧，「我這團都是『男』的耶，遇到女性用品怎麼辦。」讓一旁的賴芊合氣到想槌他。

▲賴芊合怕直播聊太開心，講出需要消音的話 。（圖／翰成數位直播）

賴芊合以前當過櫃姐，介紹產品不是問題，但第一次直播難免緊張，余政鴻提醒她注意事項，其中一點竟是「排便藥」記得帶，讓她聽了差點噴飯，不過兩人真的太熟了，她現在最擔心的是聊太開心會講出需要消音的話，到時候只能請現場工作人員用就嗶嗶聲幫忙提醒了。

▲余政鴻、賴芊合搭擋韓國直播 。（圖／翰成數位直播）