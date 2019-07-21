快訊／任達華老婆急奔醫院！　「華哥正在做手術」二度開刀

記者劉宜庭／綜合報導

任達華正在進行二次手術！20日遭男子突襲後，他先是在廣州緊急開刀，隨後主動要求轉往香港的醫院，當晚經紀人對外透露，要經過醫生評估後，才會決定是否需再度手術。相隔一天，任達華老婆琦琦今早（21日）被拍到匆匆進入醫院，證實丈夫目前正在進行手術。

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▲任達華20日深夜返港就醫，並於隔天一早二度動刀。（圖／CFP）

任達華在廣州進行緊急手術後，主動要求港返就醫，並搭乘醫療專車前往，老婆琦琦也在20日晚間7點多就先抵達醫院等後。直到當晚10點抵達，他整個人躺在擔架床上，身上蓋著白色毯子，戴著口罩閉目養神、不發一語，在醫護人員的協助下入院就醫。

▲任達華老婆琦琦（戴鴨舌帽）現身醫院，照片為20日晚間所拍。（圖／CFP）

任達華深夜返港就醫後，他的經紀人霍汶希對外表示，要等待報告出爐，才能確定是否要進行腹部的二次手術，而較為嚴重的手傷，也同樣需等報告出爐後才能確定是否要動刀。

隔天一早，據港媒《on.cc東網》報導，任達華老婆琦琦再度現身，戴著口罩、帽子，在助理陪同下低調趕抵醫院，面對現場媒體提問，她不發一語便匆匆進入醫院中，不久後才透過電訪鬆口原因，證實任達華二度動刀，「華哥正在做手術。」

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