李昇基一登場…主持人高喊「李洪基」糗了！　現場一片尷尬

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男神李昇基昨（20日）在台北國際會議中心（TICC），第4度舉辦粉絲見面會，穿著全身白衣，彷彿白馬王子般帥氣降臨，嗨翻全場粉絲。不過，活動一開始卻出現一段意外插曲，他登上舞台時，主持人不小心口誤，將名字誤喊成韓團FTISLAND主唱李洪基，現場一度尷尬。

▲李昇基20日在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）



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活動上，當李昇基一現身，主持人So What先是喊出李昇基名字的韓文發音，接著轉換中文介紹時，卻不小心誤喊成「李洪基」，讓台下粉絲發現後，紛紛抗議糾正。

▲韓團FTISLAND主唱李洪基。（圖／翻攝自李洪基IG）



主持人驚覺失誤後，也趕緊為自己的口誤道歉，並以90度鞠躬：「我真的、我對不起了，一開始就出錯。」而李昇基似乎沒發現異狀，聽見粉絲大喊他的名字，還親民揮手、露出暖心笑容，顯見完全沒受到影響。

見面會上，李昇基除了飆唱夯曲《因為是我的女人》開場，現場還曝光多支電視劇《VAGABOND》影片花絮，有一幕是他裸著上半身淋浴，展現壯碩的肌肉，並坦言一直都有在運動維持身材，掀起台下一陣尖叫狂吼，他看到粉絲們的反應，則趕緊阻止台下，「請大家把想像力降低一點，一直保持著這個身材也是對身體不好的。」強調不要想著他的裸體模樣。

▲李昇基飆唱嗨翻全場。（圖／記者張一中攝）

另外，李昇基還邀請了親朋好友錄製影像，幫他的見面會加油，其中包含女神級孫藝真、朴敏英、IU、秀智，到《家師父一體》的成員、申成錄、EXO世勳、FTISLAND李洪基及女團IZ*ONE等，展現業界超高人緣。