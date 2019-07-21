《冰與火》8年最後一次合體動漫展！　拿出「穿幫咖啡杯」網笑翻

記者傅家妤／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）已經播畢，結束長達9年共8季的旅程，不過在最終季播出期間，劇情卻出現了穿幫鏡頭，一個現代咖啡杯「穿越」入鏡，掀起不少熱議。近來劇中演員現身SDCC聖地牙哥動漫展，還刻意帶著同款咖啡杯，逗樂一票影迷。

▲《冰與火之歌》最終季咖啡杯穿幫畫面。（圖／翻攝自推特／ScoopWhoop）

《冰與火之歌》最終季在播出第4集時，被網友抓包出現了一幕穿幫鏡頭，當時瓊恩雪諾與龍母等人歡慶打勝仗，放滿了食物、銅製酒杯的餐桌上，卻出現了一個咖啡外帶杯，隨後官方也在推特上幽默回應此事，「龍后桌上出現拿鐵是個錯誤，因為她點的是花草茶。」而咖啡杯的主人到底是誰，至今都仍未有答案。

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▲《冰與火之歌》劇組在SDCC聖地牙哥動漫展。（圖／達志影像）

劇中演員在美國時間20日出席SDCC聖地牙哥動漫展的座談會，出席的成員包括「艾莉亞」梅茜威廉絲（Maisie Williams）、「無垢者首領」雅各安德森（Jacob Anderson）、「洋蔥騎士」連恩康寧漢（Liam Cunningham）以及「詹姆」尼可拉科斯特瓦爾道（Nikolaj Coster-Waldau）、「山姆」約翰布萊利（John Bradley）、「布蘭」伊薩克（Isaac Hempstead Wright），以及兩位編劇，而且所有人還刻意帶了當初穿越入鏡的同款外帶咖啡杯上台，還向觀眾做出乾杯的舉動，讓人笑翻。

▲《冰與火之歌》帶著同款「穿越咖啡杯」現身座談會。（圖／達志影像）

他們在座談會上雖然並未提及該留下咖啡杯的兇手到底是誰，不過約翰布萊利卻還原了在大結局中突然出現在他腳邊的礦泉水瓶，「我是右撇子，我之後回去很用力想了一下，如果是我的話，瓶子應該會放在另一邊，我不是試著洗脫我的罪名，但我想我背這個罪名已經夠久了。」

▲《冰與火之歌》大結局也出現礦泉水瓶的穿幫鏡頭。（圖／翻攝自推特／GoT Spoilers）