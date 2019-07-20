潘瑋柏《新說唱2》表演霸氣！高EQ吊車尾：最後一名我來當吧

記者盧薇淩／台北報導

大陸節目《中國新說唱2》開播以來即受到各界關注，本週節目則開始進行選手的分組，去年和鄧紫棋聯手奪冠的潘瑋柏也忍不住笑說：「怎麼有種捨不得的感覺！」也讓節目的忠實觀眾直呼不習慣；本週分組後，比賽也將正式進入白熱化，精彩可期的對決讓人看得緊張又刺激，潘瑋柏之後的表現也令人期待。

▲潘瑋柏在《中國新說唱2》明星導師大賽表演。（圖／華納提供）



請繼續往下閱讀...

這一週潘瑋柏在明星導師大秀，改編了自己當年首度公開發表的創作《誰是MVP》，不但紀念剛出道時的自己，更將一路的心路歷程和勇於衝破荊棘的過程寫進歌詞，十分鼓舞人心。演出時，全場選手不但跟著一起唱，潘瑋柏甚至跳下台與選手們互動，渾然天成的舞台魅力一瞬間就引爆現場，不但其他明星導師大呼潘瑋柏在舞台上超帥，現場選手們更大讚他無庸置疑就是整場的「MVP」。

就連只是透過螢幕觀賞的網友們都一致評論推崇潘瑋柏是「全場最炸」的表演！然而最後的票選結果，潘瑋柏跌破眾人眼鏡的僅和鄧紫棋以一票之差飲恨拿了最後一名；與第一名的吳亦凡更只有差了三票，而這次公演所有的排名更是史上票數最接近的一次，讓網友紛紛為潘瑋柏喊冤，潘瑋柏事後也回應說：「每個人真的都太優秀了，如果我是選手的話真的很難抉擇，所以沒關係，最後一名就讓我來當吧！」