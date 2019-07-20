記者劉宜庭／綜合報導

網路辣模周荀（DenKa）外型甜美，同時擁有傲人F罩杯，過去因為一張掀衣照，被冠上「南半球女王」封號，在網路上擁有超高人氣。她平時常在社群網站上發文，分享生活點滴，近來罕見曬出一張素顏自拍照，真實膚質令不少網友驚訝不已，意外掀起熱議。

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▲周荀同時擁有甜美外型及火辣身材，時常分享一系列美照。（圖／翻攝自周荀臉書）



周荀造型百變，經常變換各種不同性感打扮，同時搭配精緻妝容，平時也常戴著瞳孔放大片，讓眼睛看起來炯炯有神。而她18日透過Instagram發文，罕見曬出一張素顏自拍，吐露心聲：「最近突然不怕面對鏡子裡面的素顏了，大概是因為老了，很多東西都放寬心了。」

「以前總是怕憔悴更狼狽的那面被看到，總是想讓大家看到我想表達的自己。」如今，周荀轉換心態，以正向想法面對此事，於是下秒話鋒一轉，「但不是有句話說，『如果不能接受最糟的你，就沒有資格擁有最好的你』嗎？我相信殿粉們不管缺點還是優點都很愛我哼。」

▲周荀素顏被讚一樣好看。（圖／翻攝自周荀Instagram）



格外引人注意的是，周荀這次曝光素顏，展現超好膚質，還難得摘下瞳孔放大片，呈現出私底下最真實的一面，照片PO網後，也引來不少粉絲嘴甜誇讚，「素顏很OK呀」、「素顏依舊是女神」、「安啦，殿下素顏還是超正的（自信樣）」、「殿下永遠不老」。

▲周荀過去因這張掀衣照，被冠上「南半球女王」封號。（圖／資料照／周荀提供）