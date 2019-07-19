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《死侍3》證實「很快會出現」　網淚推：加入漫威電影宇宙了

記者洪文／綜合報導

《惡棍英雄：死侍》是福斯影片《X戰警》系列電影票房最高的一部，隨著迪士尼、福斯合併之後，籌備已久的第3集動向受到各界關注。原本前幾天傳出還沒有《死侍3》（Deadpool 3）的任何消息，如今「死侍」創作者羅布利菲爾德（Rob Liefeld）帶來的好消息，親自證實：「絕對會出現，很快！」

▲▼「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」紀念迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自推特）

▲迪士尼、福斯合併之後，萊恩雷諾斯當時立刻po文紀念。（圖／翻攝自推特）

《死侍2》導演大衛雷奇（David Leitch）前幾天向《Comicbook》表示，還沒有聽到任何關於第3集的消息，不過只要電話一打來，他肯定會答應繼續執導，但他認為迪士尼、福斯才剛合併，整個慢威電影宇宙在《復仇者聯盟：終局之戰》之後，還有很多事情要發生，所以可能要再等一下。此話一出，不少粉絲相當絕望。

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推特網友taai在推特Tag「死侍」創作者羅布利菲爾德表示：「雖然我們已經絕望，但是你是我們的最後希望，你有從漫威工作室得知任何關於《死侍3》的消息嗎？」沒想到羅布利菲爾德親自回覆：「絕對會出現，很快！」底下留言立刻湧入網友留言：「OMG」、「加入漫威電影宇宙！」、「謝謝回覆」、「感謝天」、「這就是漫威工作室即將宣布的大驚喜嗎？」、「太棒的消息了」。

▲▼羅布利菲爾德透露，《死侍3》很快就會出現。（圖／翻攝自推特／Rob Liefeld）

▲羅布利菲爾德透露，《死侍3》很快就會出現。（圖／翻攝自推特／Rob Liefeld）

事實上，過去權威媒體《好萊塢報導》指出萊恩雷諾斯的「死侍」將是唯一一個跳回迪士尼的X戰警角色，而且迪士尼CEO羅伯特艾格（Robert Bob Iger）多次證實，這個角色的R級（限制級）版本是可能在迪士尼繼續存在的，並且由萊恩雷諾斯繼續演出。

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

漫威工作室將在21日早上8點15分於SDCC聖地牙哥動漫展在Hall H大廳舉辦記者會，預期將會公開「漫威電影宇宙第4階段」計畫以及未來將會推出的電影。如果羅布利菲爾德說的是真的，那就有機會在記者會看見《死侍3》的好消息。

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SDCC, 2019SDCC, 漫威, 死侍, 死侍3

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