Baby機場被拍！　「臉上表情」流露心聲…深夜前往黃曉明公寓

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）和黃曉明日前驚傳婚變，老公發文「我也喜歡Baby」否認傳言，她則在16日一連PO出3則「情緒文」，再度引發外界揣測。不過，她近來被拍到深夜返回黃曉明公寓，現身機場時，更是展露甜美笑容，以行動打破婚變傳聞。

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▲Angelababy和黃曉明近來頻被傳婚變。（圖／取自Angelababy、黃曉明微博）



在一連串婚變傳聞飛滿天之際，據陸媒報導，Angelababy在上海工作期間，和閨蜜聚會後，在深夜動身前往黃曉明的公寓，之後便再也沒有踏出家門。

此外，Angelababy於18日現身上海機場時，穿著短版白T及淺褐色鬆緊長褲，露出超不科學的小蠻腰之外，臉上更掛滿甜美笑容，還一度對著鏡頭開心比YA，顯見心情絲毫不受婚變傳聞影響，用行動證明先前PO文中所寫「一切安好」的心聲。

▲Angelababy於18日現身上海機場。（圖／CFP）



Baby先前在深夜發文說明近況，「最近我和世界有點時差，不過一切安好，勿念。」同時附上3張文字截圖，分別寫著：「You live. You learn. You upgrade.」、「心要簡單，人要善良，別人怎樣對我，是我因果，我怎樣對別人，是我修行，遇見愛你的人，學會感恩，遇見你愛的人，學會付出。」以及1張人生建議：「認識的人越少越好，不要沾染不適合自己的圈子，知己一兩個就足夠，沉住氣，別去巴結誰，別人的奇蹟與你無關，得不到的不要去追，讓自己生氣的東西永遠別搭理。」

這些類似為自己加油打氣的「雞湯文」，像是間接表達了Angelababy近期的生活狀況、心情寫照，再度引發外界揣測。當時登上微博熱搜半天後，她也發文回應此事，「現在的微博怎麼了，我粉絲問我最近幹嘛不發微博，我和他們的對話，和你們無關。不讓送我上熱搜，好好關心自己吧。」

▲Angelababy先前發文。（圖／翻攝自Angelababy微博）



此外，Angelababy於17日出席活動時，面對有粉絲突然大喊：「穎哥，開心一點！」她則是親切回應：「我其實挺開心的。」

▲Angelababy於17日現身活動。（圖／CFP）

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