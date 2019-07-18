郭書瑤泳池「解放E級豪球」　曝經歷一段日子：學會勇敢！

記者許皓婷／綜合報導

藝人瑤瑤（郭書瑤）外型甜美可愛，還有著E奶火辣身材，清純性感兼具的她，是不少粉絲心目中的「宅男女神」。她18日迎來29歲生日，抽空和妹妹出國度假，更在當地大解放曬出比基尼照，辣翻不少人。

▲瑤瑤是不少人心中的女神。（圖／翻攝自Instagram／郭書瑤）

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瑤瑤近日和妹妹出國度假，她也在Instagram曬出一系列美照，只見她紮起高馬尾、頂著及眉瀏海逆齡髮型入鏡，半脫下白罩衫，秀出內搭的繞頸泳衣，雪白美背幾乎全露，纖細手臂遮不住豪乳，另一張，她則穿著紅色泳衣站在海邊被拍，渾圓胸型更是格外引人遐想。

▲瑤瑤和妹妹出國度假。（圖／翻攝自Instagram／郭書瑤）

而瑤瑤18日正值29歲生日，她也在Instagram有感而發：「學會更勇敢一點面對自己、能更勇敢一點的自己面對。願每一天更真一點，善良無懼，愛的無私。」並曬出正面比基尼照，只見她坐在獨角獸的泳圈上，穿著黃色泳衣入鏡，大秀傲人北半球，更引來網友紛紛大讚：「羨慕獨角獸泳圈」、「哇好辣呀」、「超級漂亮，美翻」。

▲瑤瑤18日歡慶29歲生日。（圖／翻攝自Instagram／郭書瑤）

【郭書瑤IG全文】

29歲，經歷了一段日子⋯

學會更勇敢一點的對面對自己、能更勇敢一點的自己面對。

願每一天更真一點，善良無懼，愛的無私。

#是非對錯真心懺悔‍♀️

#好的壞的都感恩

#依然相信愛的