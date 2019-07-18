蔡依林中空裝「水滴胸型」被看光！釣出阿信示愛…網一看嗨翻：好閃

記者許皓婷／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）近日和一群好姊妹出國，到了西班牙遊玩，她也透過社群網站分享旅遊點滴，更上傳了一系列美照，只見她在當地大解放，穿上「中空裝」大秀川字馬甲線，傲人上圍更是呼之欲出，性感的好身材，辣翻一大票網友。

▲蔡依林近日到西班牙旅遊。（圖／翻攝自Instagram／蔡依林）

請繼續往下閱讀...

蔡依林17日曝光一系列旅遊美照，幽默地說：「今天安利的是， 一頂朋友的五歐草帽，以及一瓶一千毫升的礦泉水#來賓喜歡什麼配套。」只見她頭上戴著黑白條紋相間的大草帽，上半身穿著紅色細肩帶短版背心，配上寬鬆的刷破牛仔褲，大方露出川字馬甲線，背心緊身設計更是讓她的豐滿上圍一覽無遺，相當性感，粉絲看了更紛紛大讚：「也太辣了吧」、「姊美翻啦」、「馬甲線一直模糊我的視線」。

▲蔡依林穿短版背心大秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／蔡依林）

而蔡依林更加碼曬出自拍美照，只見她戴著墨鏡，面無表情地看著鏡頭，眼神嫵媚又性感，馬上釣出她的「緋聞網友」阿信現身留言：「哇！」讓網友看了興奮直呼：「終於不只有表情符號了」、「哇一個字代表所有千言萬語❤️好閃」、「阿信被美到不小心說出話了」，意外掀起熱議。

▲蔡依林自拍美照釣出阿信留言。（圖／翻攝自Instagram／蔡依林）