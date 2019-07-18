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ØZI半裸被葉璦菱揪出肥肉！薄紗內腹肌「5.5塊→3塊」糗了

記者盧薇淩／台北報導

金曲新人王ØZI（陳奕凡）18日出席茶品活動，他早在2014年就與唐寧茶結緣，當時以本名陳奕凡為該品牌寫了耶誕單曲《Christmas Lights》，當年才16歲的他，從創作兼編曲，製作，演唱一手包辦，媽媽葉璦菱還在臉書分享；ØZI 18日穿著西裝外套內搭薄紗現身，身材曲線若隱若現，但他羞說：「去美國吃太多，現在不行（露）！」

▲▼ØZI唐寧茶調飲大賽。（圖／記者李毓康攝）

▲ØZI出席茶品活動。（圖／記者李毓康攝）

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剛從美國回台灣，ØZI穿了一襲紳士西裝勁裝出席記者會，內搭一件微透明薄紗的襯衫，讓媒體紛紛拱他脫掉外套秀一下身材，結果ØZI連忙搖頭說：「不行啦！去美國吃太多高熱量食物，原本微6塊肌，大概5點多，現在變成3塊半！還有點微軟！」此話一出讓全場哄堂大笑。

問及媽媽是否會管他的身材？ØZI說：「會啊！有時我在家寫歌，天氣太熱會上半身半裸，她看到我腰旁邊的肉擠出來，就會唸我說：『哎呀！你要注意一下身材！好歹你現在已經是公眾人物！』然後我就會回她說：媽！我是音樂人啦！」不過他今天被一位女生摸過「驗貨」，即為坐在旁邊的經紀人，經紀人拍了一下他最近長回的「肥肚」說：「這是什麼？」媽媽和經紀人都十分嚴格。

▲▼ØZI唐寧茶調飲大賽。（圖／記者李毓康攝）

▲ØZI現場調茶品。（圖／記者李毓康攝）

說起茶飲，ØZI表示：「媽媽很喜歡喝茶，家裡面有更是各樣的茶，加上我不太喝咖啡，所以讓我也養成愛喝茶的習慣！」有趣的是，ØZI還爆料媽媽平常除了愛喝茶，平常也愛喝香檳，他笑說：「只要有人來家裡來做客，她都會請大家喝喝香檳，而且媽媽喝香檳不只在晚上，早餐時也會來杯香檳，有時候問我要不要吃燒餅油條配香檳！覺得很妙！」

▲▼ØZI唐寧茶調飲大賽。（圖／記者李毓康攝）

▲ØZI笑稱腹肌只剩3塊。（圖／記者李毓康攝）

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