「地獄廚神」高登爬懸崖飆髒話　抓蟲油煎：吃起來像酥脆的蟑螂！

記者林彥君／台北報導



米其林明星大廚高登拉姆齊以《廚神當道美國版》、《小小廚神美國版》、《地獄廚神》等廚神系列節目紅遍全球，高登主持國家地理全新美食探險節目《地獄廚神美食秘境》，要踏出廚神廚房，帶領觀眾到秘魯、寮國、摩洛哥、夏威夷、阿拉斯加和紐西蘭一探原始美食秘境。





▲高登品嚐料理 。（圖／國家地理提供）

高登在第一集節目中尋訪海拔3000公尺以上祕魯神聖谷地，該地氧氣比平地少30%，連擅長運動的高登光都氣喘吁吁，為了尋找當地最珍貴的食材，在當地人引領下來到懸崖邊，嘗試摘取長在崖邊仙人掌裡的蠕蟲，這冒險的程度讓高登忍不住飆髒話說：「為了一隻蟲鋌而走險，你瘋了嗎？」

這種當地人取名叫「歪當普」的白色蠕蟲，卻富含蛋白質，直呼吃了一整天都不會餓。接著直接油煎料理，高登大膽試吃後的感想：「就像是酥脆的蟑螂！」自己也笑開懷，直讚當地人的智慧。

請繼續往下閱讀...

▲高登主持新節目 。（圖／國家地理提供）

高登將要用生命冒險，潛入海洋、徒步穿越叢林、攀登山脈勇往直前，用新採集到的食材，搭配上喜歡的菜餚，重新創造全新食譜來展現不同的文化特色。對於高登來說，食物是文化的門戶；冒險則是進入當地人和地方靈魂的門戶。節目將於7月22日起，每週一晚上8點於國家地理頻道有線電視18台首播。

▲高登主持外景節目 。（圖／國家地理提供）