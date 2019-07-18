記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版電影《小美人魚》（The Little Mermaid）日前宣布愛麗兒由黑人女星荷莉貝利（Halle Bailey）演出，如今飾演愛麗兒父親「川頓國王」的演員已經呼之欲出，網友看完再度黑人問號：「白人怎麼生出黑人女兒？王后到底要多黑啊？」

▲哈維爾巴登正在洽談演出《小美人魚》愛麗兒父親的「川頓國王」。（圖／翻攝自Digital Spy、達志影像／美聯社）



根據權威媒體《好萊塢報導》消息指出，西班牙男星哈維爾巴登（Javier Bardem）正在洽談演出《小美人魚》愛麗兒父親的「川頓國王」。他是潘妮洛普克魯茲的老公，以《神鬼奇航》系列電影「幽靈船長」一角深植人心，而且以《在夜幕降臨時》、《點燃生命之海》榮獲兩屆威尼斯影展影帝，以及以《最後的美麗》獲得坎城影展影帝、以《險路勿近》獲得奧斯卡最佳男配角，得獎無數。

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對於哈維爾巴登、荷莉貝利這對父女搭配，網友似乎不太滿意，「白人怎麼生出黑人女兒？」、「這個王后要多黑啊？」、「不是親生的吧」、「隔壁非洲叔叔笑而不語」、「老國王戴綠帽」、「可能是領養的」、「小美人魚基因異變嗎？」、「哎，政治正確的結果」。

▲《小美人魚》愛麗兒確定由荷莉貝利演出。（圖／達志影像／美聯社）



《小美人魚》主要角色已陸續確定卡司，「愛麗兒」由美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利演出，「小比目魚」將由《不存在的房間》童星雅各特蘭姆雷（Jacob Tremblay）演出、「海鷗史卡托」將由《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）演出。

此外，前英國偶像團體一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯（Harry Styles）正在洽談演出「艾瑞克王子」，而《麻辣賤諜》女主角瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）已在洽談演出反派「烏蘇拉」。

▲前一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯正在洽談演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子。（圖／美聯社／翻攝自網路）



▲《小美人魚》烏蘇拉、小比目魚、海鷗史卡托。（圖／翻攝自網路）



《小美人魚》由《愛‧滿人間》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，電影中確定重現1998年動畫電影的原創歌曲，當年製作《Under The Sea》的電影音樂家亞倫孟肯（Alan Menken）將與《海洋奇緣》、《愛‧滿人間》電影音樂製作人林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）共同打造全新歌曲，米蘭達也將共同製作電影。

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