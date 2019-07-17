馬如龍女兒「離開4小時心電圖停了」1個月告別2至親：喪子加速爸離世

記者林彥君／台北報導

于美人主持東風衛視的《什麼道理？》節目，邀請了已故資深演員馬如龍的四女兒詠淇分享面對父親離開後的心路歷程。在馬如龍過世前，詠淇在5月才面臨22歲大兒子黃博鈞車禍身亡，沒想到事隔不到1個月，又面臨喪父之慟，遭遇雙重打擊的她讓一度無法入眠，靠著意志力撐到現在。

▲詠淇上節目談馬如龍。（圖／東風提供）



詠淇回憶道，大兒子在台南麻豆出車禍過世，讓馬如龍相當擔憂，也打電話跟她說需要任何幫忙一定要講，他會立刻派人下南部協助，詠淇自責因為這個惡耗，爸爸擔心到隔天住進醫院，也是加速爸爸離世的原因。

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▲馬如龍（左）病逝，右為遺孀沛小嵐（圖／記者李毓康攝）



而馬如龍離世的前一天，她因兒子過世的事成為媒體的焦點，為了不造成親人和加護病房內其他病人與家屬的困擾，原本守在加護病房外整晚的詠淇等到早上其他家人抵達，就先回中壢盥洗，打算晚點再回到醫院替手，沒想到離開不到4小時，就接到噩耗說爸爸走了，她連澡都還沒洗，就立刻衝回醫院，看到心電圖停了，整個崩潰，跪在病床邊：「爸爸你不是說我很調皮嗎？你起來打我啊！爸對不起是我不好，讓你擔心博鈞，是我沒叮嚀好博鈞才讓他出了意外，對不起。」

▲詠淇上節目談馬如龍。（圖／東風提供）



因大兒子車禍是到院前就沒有呼吸心跳，加上爸爸的離開連最後一面都見不到，這讓詠淇一度難以接受，詠淇遺憾的說：「博鈞走的時候才22歲，而爸爸在博鈞過世後22天離開；博鈞在5月日28辦告別式，而一個月後的6月28日則是爸爸的告別式，這一連串的巧合，覺得一切都是老天的安排。」



在詠淇的眼中，馬如龍是個嚴厲的父親，錯就是錯對就是對，沒有灰色地帶，解釋無用。但這幾年來，漸漸變得溫柔的馬如龍，變成兒女眼中的慈父。詠淇回憶有次帶兒女回去看馬如龍，當時馬如龍跟博鈞聊天，諄諄教誨他做人要實在，不可以騙人，要孝順媽媽。」

▲詠淇的分享讓在場來賓不捨。（圖／東風提供）

博鈞回程和詠淇笑說：「阿公好會唸喔！」這也是祖孫最後一次對話。詠淇感慨的說：「或許老天爺就是看博鈞身強體壯可以保護阿公，才派他到天堂陪阿公的吧？」

許常德對此則說：「其實所有的回憶不見得要往悲傷的方向走，你回想起爸爸生活上傻傻的事情，祖孫兩個人的對話，也是開心甜蜜的。」于美人認為，在忙完兩人的後事之後，才真正要面對創傷，也鼓勵詠淇以馬如龍大哥給他們的身教言教，來繼續走往後的人生。《什麼道理？》將在7月18日晚間9點在東風衛視播出。

