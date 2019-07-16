唐嫣藏不住了！一PO照「螢幕反射圓球肚」　究竟有沒懷孕…真實身材曝光

記者李湘文／綜合報導

藝人唐嫣自從2018年跟羅晉結婚之後，就頻頻被傳懷孕，曾數次被拍到疑似肚子變大的照片，引發外界關注。她近日在網路上更新近照，雖然沒拍到身材，卻透過一旁的電視螢幕，疑似映照出隆成圓球的肚子，再度引起網友熱議是否有孕了！

▲唐嫣頻頻被傳懷孕。（圖／翻攝自唐嫣Instagram）

唐嫣在16日深夜透過Instagram分享照片，穿著一件黑色蕾絲泡泡袖長裙，俏皮寫道：「泡泡袖說晚安！」她用可愛的貓咪濾鏡自拍影片，對鏡頭眨眼賣萌，又附上拍鞋子和背影的照片，唯獨沒讓身體正面入鏡。

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▲鏡面疑似照出唐嫣肚子。（圖／翻攝自唐嫣Instagram）

不過，網友的眼睛十分銳利，在唐嫣背對鏡頭的照片中，發現旁邊小型電視螢幕上，疑似反射出她的肚子隆起，手放在上面就像在摸個圓球，使得懷孕傳言再次瘋起；但也有人反駁「也許是抱著包包」、「倒影是袖子吧」，看法不一。

▲唐嫣16日出席《時間都知道》發布會，身材受到關注。（圖／CFP）

雖然唐嫣始終沒解釋是否懷孕，但16日下午出席新戲《時間都知道》發布會，終於讓大家一睹現在身材！她穿著一件黑色蓬蓬裙，雖掩蓋小腹，但加上了腰帶，仍顯得腰部、四肢都很纖細，令粉絲感嘆「狀態還是很不錯」、「有沒有懷都很美」。

▲唐嫣穿蓬蓬裙出席發布會，四肢仍很纖細。（圖／CFP）

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