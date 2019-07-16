許富凱曝「演藝圈理想型」是她！　害羞許願：能合作沒片酬也行

記者李欣容／綜合報導

許富凱在電視劇《鬥陣來鬧熱》中飾演從科技公司回家鄉開民宿的小伙子，和何蓓蓓日久生情，粉紅泡泡的戲沒有，倒是有場他要背著何蓓蓓下山，喘到不行，許富凱更自爆自己的理想型是桂綸鎂，若能合作無酬勞也願意。

▲許富凱劇中和何蓓蓓戀愛。（圖／LiTV立視線上影視）

許富凱和王彩樺、方駿飾演一家人，他認為自己很幸運，「彩樺媽媽對大家相當熱情，在她身上學到了善良與敬業，而方駿爸爸，我覺得他的成功不是偶然，爸爸將每句台詞都說得很到位，活靈活現呈現出台灣台語的純粹。」

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▲許富凱理想型是桂綸鎂。（圖／LiTV立視線上影視）



劇中他和何蓓蓓是一對歡喜冤家，日久生情，聊到兩人是否有粉紅泡泡的對戲？許富凱笑說：「粉紅倒是沒有，很喘到是真的！記得我們最可愛的一場戲，有一幕我要背她從山上到山下，蓓蓓從頭到尾只在意自己的體重，我一直對她說『妳很輕、妳很輕』但其實我當時挺喘的！」

被許多長輩受封「國民好兒」，許富凱也成為各家單身千金想安排相親的優質對象之一，而他自爆理想型是桂綸鎂，「我喜歡外表看起很酷，但說出話時卻很溫柔，反差大的女生。」假如有機會合作？許富凱害羞說：「天啊！不敢想！」工作人員繼續鬧他：「沒片酬也行？」許富凱點頭大喊：「無所謂！是桂綸鎂啊。」