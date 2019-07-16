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藍雅芸改名「藍甯彤」求運勢　尋2年算命都得結論：別再為別人活

記者李欣容／台北報導

女星藍雅芸因電視劇《天黑請閉眼》、《愛的3.14159》打響知名度，4個月前她將本名改為「藍甯彤」同時也沿用作為藝名，她透露過去總習慣為別人付出，從別人口中的評價來讓自己「有存在的價值」，久而久之她也覺得累，想改變，連續找了許多老師看名字都覺得時機未到，最後是由師姐錢柏渝替她選了這個名字。

▲▼ 藍雅芸改名「藍甯彤」 。（圖／翻攝自Facebook／藍甯彤 / 藍藍ʙʟᴜᴇ）

▲藍雅芸改名「藍甯彤」 。（圖／翻攝自Facebook／藍甯彤 / 藍藍ʙʟᴜᴇ）

藍甯彤笑說，第一次替她算名字的老師，是當年幫柯震東算名字的老師，後來他也因演了電影《那些年，我們一起追的女孩》一砲而紅，只不過當時她並沒有使用那位老師給她的名字，反倒是後來師姐錢柏渝替她算，也幫她找來老師，一起算出「藍甯彤」這個名字，讓她覺得很有感。

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▲▼ 藍雅芸改名「藍甯彤」 。（圖／翻攝自Facebook／藍甯彤 / 藍藍ʙʟᴜᴇ）

▲藍甯彤改名後運勢也變好了。（圖／翻攝自Facebook／藍甯彤 / 藍藍ʙʟᴜᴇ）

改名後她的想法、運勢確實也改變不少，剛結束八大新戲，接著將加入公視鄧安寧執導的台語劇和黃姵嘉演出姊妹，過去不管在愛情、友情甚至親情，她都要靠著別人的愛來找尋自我價值，拼命付出，改了名後心情也更加遼闊，「不一定要從別人身上的回報來證明自己，自己滿意自己在做的事情才最重要。」

▲▼ 藍雅芸改名「藍甯彤」 。（圖／翻攝自Facebook／藍甯彤 / 藍藍ʙʟᴜᴇ）

▲▼楊小黎 。（圖／Kimo提供。）

▲藍甯彤和邵雨薇、楊小黎、許時豪、陳大天因戲成為好友，她今也幫楊小黎代言活動站台。（圖／翻攝自Facebook／藍甯彤 / 藍藍ʙʟᴜᴇ／Kimo提供）

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藍雅芸, 天黑請閉眼, 藍甯彤

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