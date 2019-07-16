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謝盈萱毀「淑女」形象大啃雞腿　藍葦華眼冒愛心：就愛這一味！

記者李欣容／台北報導

謝盈萱、溫昇豪、藍葦華主演的台式新喜劇《俗女養成記》於8月4日晚間華視、CATCHPLAY線上影音網路獨家播出，首波預告中，謝盈萱不計形象大啃雞腿，藍葦華一句「我就是愛妳這款的」笑料十足。

▲▼ 華視俗女養成記 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲▼ 華視俗女養成記 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲《俗女養成記》謝盈萱不計形象演出 。（圖／華視提供）

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首度挑戰當導演的嚴藝文表示，這部劇是因過去2年人生低潮，不僅遭逢父親過世，發展又受限，開始擔心沒有新東西可帶給觀眾，透過導演陳長綸的介紹下認識了江鵝同名散文作品，一口氣就讀完獲得極大的共鳴，因此改編拍攝了《俗女養成記》這部戲。

嚴藝文表示，這次的演員都是她非常想合作的「夢幻名單」，她和謝盈萱是北藝大的學姊妹，嚴藝文直言，謝盈萱本身就是一個「冷面笑匠」，當初遊說她加入演出時說：「妳就當是一個夏令營來玩。」

▲▼ 華視俗女養成記 謝盈萱 。（圖／華視提供）

▲藍葦華難得飾演憨厚角色 。（圖／華視提供）

藍葦華過去角色大多是悲情、嚴肅，這次也算突破自我，演出一個豪爽又憨直的角色，溫昇豪則飾演家境富裕的媽寶角色，也是女主角的男友「江顯榮」，定裝時被造型師誇讚，「這麼帥誰想分手啦！」

《俗女養成記》故事的主角陳嘉玲，39歲沒房、沒車，沒老公、沒小孩，還丟了董事長特助的工作，當年不惜引發家庭革命也要離開家鄉的她，在台北奮鬥了近20年，到頭來竟然是一場空，過去一直追求「淑女」的夢想，卻在跨入40歲大關的時候，開始認清，其實自己是個「俗女」。

該劇由嚴藝文、陳長綸共同執導，謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、于子育、吳慷仁、楊麗音、夏靖庭、曾珮瑜、謝瓊煖、王琄、陳家逵、宋緯恩、范瑞君、吳以涵聯合主演。

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謝盈萱, 溫昇豪, 藍葦華, 俗女養成記

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