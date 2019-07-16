快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

記者潘慧中／綜合報導

愛爾蘭男星卡爾希爾斯（Karl Shiels）2005年曾在電影《蝙蝠俠：開戰時刻》（Batman Begins）飾演反派角色，怎料16日突然傳出死訊，享年47歲，讓人不勝唏噓，但死亡原因仍有待證實。

▲▼Karl Shiels曾出演《蝙蝠俠：開戰時刻》。（圖／達志影像、翻攝自維基）



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據外媒報導，卡爾希爾斯於英國時間周日逝世，他最近身體狀況一直不太好，知情人士透露他甚至需要拿拐杖走路，之前趕拍影集《Fair City》時，還傳出不斷昏睡的消息，一度讓同劇演員相當擔心他的身體狀況，不料就此天人永隔，在睡夢中離開人世的噩耗已經過證實。

▲Karl Shiels享年47歲。（圖／翻攝自Daily star）

除了《蝙蝠俠：開戰時刻》，卡爾希爾斯還曾和凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）合作《鍥而不捨》（Veronica Guerin），他也參與過多部著名影集，包括《浴血黑幫》（Peaky Blinders） 和《都鐸王朝》（The Tudors），並憑藉影集《Capital Letters》和《Fair City 》兩度被有「愛爾蘭奧斯卡」之稱的「愛爾蘭影視學院電視頒獎典禮」提名最佳男主角。