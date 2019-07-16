ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

記者潘慧中／綜合報導

愛爾蘭男星卡爾希爾斯（Karl Shiels）2005年曾在電影《蝙蝠俠：開戰時刻》（Batman Begins）飾演反派角色，怎料16日突然傳出死訊，享年47歲，讓人不勝唏噓，但死亡原因仍有待證實。

▲▼蝙蝠俠。（圖／）

▲▼Karl Shiels曾出演《蝙蝠俠：開戰時刻》。（圖／達志影像、翻攝自維基）

▲▼Karl Shiels。（圖／達志影像）

請繼續往下閱讀...

據外媒報導，卡爾希爾斯於英國時間周日逝世，他最近身體狀況一直不太好，知情人士透露他甚至需要拿拐杖走路，之前趕拍影集《Fair City》時，還傳出不斷昏睡的消息，一度讓同劇演員相當擔心他的身體狀況，不料就此天人永隔，在睡夢中離開人世的噩耗已經過證實。

▲▼Karl Shiels。（圖／翻攝自Daily star）

▲Karl Shiels享年47歲。（圖／翻攝自Daily star）

除了《蝙蝠俠：開戰時刻》，卡爾希爾斯還曾和凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）合作《鍥而不捨》（Veronica Guerin），他也參與過多部著名影集，包括《浴血黑幫》（Peaky Blinders） 和《都鐸王朝》（The Tudors），並憑藉影集《Capital Letters》和《Fair City 》兩度被有「愛爾蘭奧斯卡」之稱的「愛爾蘭影視學院電視頒獎典禮」提名最佳男主角。

推薦閱讀

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！陳屍地點詭異　愛犬死在車上

資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！陳屍地點詭異　愛犬死在車上

黃曉明帶小海綿商場打電動！　1家3口缺Angelababy…網目擊「紅衣女陪伴」

黃曉明帶小海綿商場打電動！　1家3口缺Angelababy…網目擊「紅衣女陪伴」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Karl Shiels

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 任達華14歲女兒「胸以下都是腿」！　網友哭喊：只有她身高的一半
  2. 被瘋傳年底「娶25年好友宣萱」　古天樂親口給答案！
  3. 趙麗穎素顏被拍「狂遮臉」快閃！　產後4個月「HD全身照」網：不敢相信
  4. 姜虎東「6塊腹肌真實身材」曝光！　網震驚：連背部都肌肉
  5. 新店名人社區爆「毛孩毒殺案」！　30貓離奇失蹤變墳場…女星嚇壞不敢讓寶貝落地
  6. 2歲女兒幫冰敷「明天就不痛了」　Paul老婆咪咪當場哭了
  7. 快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲
  8. 王仁甫曝「孫協志❤夏宇童」真相：他們很害羞！　認「他變得開朗了」
  9. 阿喜「深V透視裝」太辣！　拉近一看…黑色Bra露出來了
  10. 艾瑪史東、《樂來越愛你》導演爆2度合作！男主角「超大A咖」網暴動：有床戲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366