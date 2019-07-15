「果郡王」李東學邪魅造型曝光！　張震、倪妮《宸汐緣》大談虐戀

記者李欣容／綜合報導

張震、倪妮主演陸劇《宸汐緣》今（15日）晚間於愛奇藝台灣站首播，張震首度挑戰小螢幕，飾演戰神「九宸」，和倪妮飾演的少女靈汐發展虐戀，除此之外還有李東學、海鈴加入演出。

▲《宸汐緣》張震、倪妮發展虐戀，李東學光頭造型讓人眼睛為之一亮 。（圖／愛奇藝提供）

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李東學於《甄嬛傳》飾演果郡王一角人氣暴漲，此次他挑戰光頭造型，邪魅登場引發網友熱議，該劇也是李東學與張震繼電影《綉春刀》之後再度合作。

而在《皓鑭傳》詮釋恐怖情人「公主雅」而讓網友封為「安娜貝雅」的海鈴也加入演出，她將再度為愛奮不顧身，令人期待。

▲海鈴 。（圖／愛奇藝提供）

《宸汐緣》演唱陣容集結兩岸三地實力派唱將，因演唱《三生三世十裡桃花》片尾曲《涼涼》而傳頌一時的楊宗緯、張碧晨，兩人各自為《宸汐緣》獻聲片頭曲《是緣》與插曲《水從天上來》。

▲張震首次挑戰小螢幕。（圖／愛奇藝提供）

海豚音女王張靚穎演唱女主角版本主題曲《解憂》，該劇更網羅2018爆款《延禧攻略》主題曲《雪落下的聲音》演唱者陸虎，獻唱插曲《雲上的傻瓜》。

《宸汐緣》為《三生三世十裡桃花》製作團隊另一力作，導演林玉芬與造型總監張叔平再度攜手合作，劇情講述桃林小仙靈汐（倪妮 飾）喚醒了沉睡數萬年的戰神九宸（張震 飾），兩人朝夕相處情愫漸生，但因靈汐身負魔氣將會危及六界，為救蒼生，兩人攜手共同對抗命運與魔族，守護天下。