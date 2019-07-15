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閻奕格美聲飆《獅子王》神曲！　下秒歪樓舉「辛巴」網笑噴

記者盧薇淩／台北報導

迪士尼卡通《獅子王》電影版即將上映，歌手閻奕格（格格）近日翻唱主題曲《Can You Feel The Love Tonight》，翻唱影片前半段自彈自唱讓大家陶醉，沒想到最後突然變身freestyle搞笑，舉起貓兒子Jasper喊「辛巴」，只見Jasper一臉茫然，讓大家直呼好可愛，但也為格格的美聲驚艷不已。

▲▼閻奕格翻唱獅子王主題曲 。（圖／翻攝臉書）

▲閻奕格翻唱獅子王主題曲。（圖／翻攝臉書）

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閻奕格15歲就演唱過迪士尼動畫電影《四眼雞丁》插曲《Stir It Up》，也唱了《小鹿斑比2》、《勇敢的小裁縫》及《奇妙仙子》等動畫電影的主題曲跟插曲。當時她年紀小，帶著童貞、純樸、小朋友的角度看迪士尼的感覺去唱，「現在長大了，對於歌詞的理解也比較不一樣，我覺得迪士尼動畫電影最厲害的地方就是，任何年紀看都會被感動，而且感動會很深刻。」

提到《獅子王》，閻奕格說看了很多遍，而且每看一次就哭一次，百看不厭。另外一部是《小飛象》，因為小飛象跟大家長得不一樣，大家因為他的外觀而歧視他，但其實也因為他的不一樣，讓他變得特別，「他的大耳朵讓他可以飛翔，反而變成其他大象沒有辦法做到的，我覺得這個很勵志，是很溫暖的故事。」

▲▼閻奕格翻唱獅子王主題曲 。（圖／翻攝臉書）

▲閻奕格舉起貓兒子Jasper。（圖／翻攝臉書）

小時候看的第一部迪士尼動畫是《小美人魚》，閻奕格說，連主題曲都非常喜愛，迪士尼裡最喜歡的角色是美人魚，「她很有自己的主見，然後很勇敢，她為了喜歡一個人類的男生，而跟巫婆做了可怕的賭注，讓她可以變成人類跟王子在一起，她的勇敢讓我很欣賞也很喜歡她。」

從小就學會唱很多迪士尼歌曲，閻奕格說不只是迪士尼動畫陪著長大，歌曲也陪她一起長大。她之前鮮少表演自彈自唱，這次的影片讓大家更認識她，也發現私下活潑搞笑的一面，而格格近期剛結束香港音樂劇《搭錯車》搭演出，目前正在努力籌備新歌中，大家拭目以待。

▲▼閻奕格翻唱獅子王主題曲 。（圖／翻攝臉書）

▲閻奕格看獅子王每看必哭。（圖／翻攝臉書）

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閻奕格, 格格, 獅子王

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