校草的煩惱！王一博「童年照曝光」從小帥到大　紅到被學長圍堵

記者李玟儀／綜合報導

男團UNIQ的大陸成員王一博最近因《陪你到世界之巔》、《陳情令》知名度爆增，但其實早在2018年《創造101》時，擔任舞蹈導師的他就曾因為顏值被觀眾瘋狂pick，不過帥哥也是有煩惱的，他在過去受訪時就透露，因為是校內的風雲人物，曾被學長找麻煩。

▲王一博。（圖／翻攝自微博）

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王一博近期人氣高漲，過去受訪的片段被重新翻出來。他過去和團體成員接受陸媒訪問時，被問：「有誰曾經是學校裡的校草嗎？」他當時自信地表示：「我是。」在小學、中學時都因為喜歡跳舞，全校很多人都知道他這號人物。

受人關注是好事但同時也會惹來一些不必要的困擾，王一博說：「以前還有人堵過我，找我事兒。」這些找麻煩的人中，多半是高年級的學長。如今舊事被重新翻出來，不少網友都說「帥到被欺負」真的是只有校草才會有的煩惱了。

▲▼王一博童年照。（圖／翻攝自微博）

事實上，在王一博出道後，網路上有不少自稱是同學的網友爆料：「他真的是從小帥到大。」從網路上流傳的童年照中不難發現，幼兒時期的他白白嫩嫩很可愛，隨著年紀增長，五官漸漸長開，酷帥、高冷的模樣，放到任何一個求學階段來看，都會是學校裡備受關注的人物。