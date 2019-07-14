高冷IU電暈觀眾！《德魯納酒店》首播收視超越《阿斯達》

記者吳孟庭／綜合報導

由IU、呂珍九的韓劇《德魯納飯店》昨（13日）晚間首播，創下平均7.3%的高收視，比前一部《阿斯達年代記》開播時6.7%還高，最高的收視更達到8.7%，寫下不凡的起跑成績。尤其劇中設定女強男弱、陰森鬼魂不時出沒，讓觀眾哈哈大笑的同時又寒毛直豎，今晚將播出第二集，讓劇迷非常期待！

▲《德魯納酒店》由IU、呂珍九主演，首播收視開紅盤。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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《德魯納酒店》介於《阿斯達》第二部與第三部之間播出，但不受前劇影響，甚至首播收視還更好！昨晚開播以平均7.327%的紀錄，比《阿斯達》第1部第一集6.729%、第2部最後一集6.771%都還要高，開出紅盤！最高收視則達到8.7%，成為同時段收視冠軍！

▲IU飾演高冷傲嬌的德魯納酒店老闆。（圖／愛奇藝台灣站提供）

故事講述只接待鬼魂的飯店「德魯納酒店」，由高傲的張滿月（IU飾演）經營，由於一昏迷男子的靈魂意外闖入酒店，被張滿月發現後，為了求饒自己一命，答應對方在20年後會將兒子送來伺候酒店主人。

20年後過去，長大的兒子燦成（呂珍九飾演）在海外學習飯店經營管理，張滿月前來領取她約定好的「禮物」，卻遭燦成拒絕，張滿月於是賜給對方看得見鬼魂的陰陽眼能力，讓心地善良卻膽小的燦成頻頻撞鬼嚇破膽。呂珍九好笑的演技搭配IU高冷的表情形成反差對比，搭配不時出現的恐怖鬼魂，首播就掀起高話題！

▲呂珍九在裡面展現搞笑演技。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《德魯納酒店》由寫出《我女友是九尾狐》、《主君的太陽》、《花遊記》等作品的編劇「洪氏姊妹」，搭檔《當你沉睡時》的吳忠煥導演。

IU成功將脾氣陰陽古怪的女主角詮釋地活靈活現，尤其是蠻橫、壞心的模樣令人印象深刻，例如穿高跟鞋將吳智昊踩在腳下、冷笑著對金元海開槍、前一秒祝呂珍九生日快樂，下一秒翻臉威脅對方，純熟的演技及瞬間的情緒轉換相當自然。她為了找尋飯店經理接班人，砸下億元包養呂珍九20年的設定，被網友笑稱是「丈夫養成計畫」，相當有趣。《德魯納酒店》7/14起每週日一上午十點在愛奇藝台灣站獨家播出。