小優穿超辣爆汗…網驚「快掉出來了」！　蘿莉塔吐槽：誰會戴項鍊運動

記者劉宜庭／綜合報導

小優（游振宜）從《大學生了沒》出道，活潑個性加上超有料的好身材，始終不乏追求者。常在社群網站分享生活點滴的她，近來和閨蜜瑤瑤（黃喬歆）一起到健身房運動時，穿著低胸運動背心，連自己都忍不住讚嘆「爆汗也覺得性感」，沒想到，卻引來好友蘿莉塔突破盲點吐槽啦！

請繼續往下閱讀...

▲小優運動穿超辣。（圖／翻攝自小優臉書）



小優11日透過社群網站發文，和瑤瑤一起在健身房打卡，文中則寫道：「喜歡運動時候的自己，爆汗也覺得性感，再忙都要找時間運動才對得起自己，小姐姐這個月要認真運動。」照片中，2人同樣穿上短版運動背心，搭配黑色緊身褲，展現S型火辣身材。

▲小優健身房自拍，展現S型火辣身材。（圖／翻攝自小優臉書）

期間，小優整個人跪坐在瑜珈墊上，微微一往前彎腰，傲人胸圍便呼之欲出，超深事業線及半球形狀也隨之現形，辣度破表，除了被讚身材超好，同時也令不少粉絲狂讚，「怎麼連運動都這麼美」、「快掉出來了，好大」、「我覺得很可以」。另外，面對有網友留言，「哎唷，有心機唷，想打敗瑤瑤嗎？」她則笑回，「某些方面我很難打敗他的。」

▲小優、瑤瑤一同現身健身房運動。（圖／翻攝自小優臉書）



有趣的是，由於小優PO出一系列運動照中，脖子上戴著銀色項鍊，引來蘿莉塔開玩笑虧，「到底誰會戴項鍊運動啦…。」對此，她則解釋，「啊就錄影完過來運動忘記拆。」同時不忘強調，「拜託我真的上課爆汗好嗎！」

▲蘿莉塔留言。（圖／翻攝自小優Instagram）