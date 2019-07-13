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贈票╱妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩六個月　《人生消極掰》強尼戴普教你玩到嗨

娛樂中心／綜合報導

強尼戴普在《人生消極掰》中，飾演只剩六個月壽命的大學教授。他為了在生命僅剩的短暫時光中活得精采，於是展開一場瘋狂的人生冒險。或許是因為低潮時期的人生經驗加持，讓他的演技顯得愈發深刻，感染力十足，也讓本片獲得「強尼戴普近十年來最好的電影」超高評價！

《人生消極掰》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《人生消極掰》7月26日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

劇情描述大學教授理查（強尼戴普飾演），某日被醫生診斷只剩六個月可活。絕望的他回到家，正打算告訴妻女這件事時，卻反而得知妻子出軌、女兒出櫃。再次遭受打擊的他，在大罵「人生真該死」之後，決定拋棄一切道德束縛、盡情享受越亂越快樂的人生。

他開始瘋狂酗酒、吸毒、濫交，狂野舉止讓妻女都傻眼不已。不過他這堂放飛自我、不合常規的另類人生課程，卻意外啟發他眾多學生…。究竟，理查特立獨行的告別，會對周遭人們產生什麼樣的影響？在他生命的最後，又該如何找到人生的意義呢？

《人生消極掰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《人生消極掰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《人生消極掰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《人生消極掰》====

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 ◎活動時間：7/13(六)至7/15(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你對抗消極的方式是什麼?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《人生消極掰》特映券一組(2張)  
使用時間：7/22 (一) 19:30
使用地點：台北喜滿客京華影城

◎得獎公布：7月15日（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於7/17(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 強尼戴普, 人生消極掰

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