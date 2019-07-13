贈票╱妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩六個月　《人生消極掰》強尼戴普教你玩到嗨

娛樂中心／綜合報導

強尼戴普在《人生消極掰》中，飾演只剩六個月壽命的大學教授。他為了在生命僅剩的短暫時光中活得精采，於是展開一場瘋狂的人生冒險。或許是因為低潮時期的人生經驗加持，讓他的演技顯得愈發深刻，感染力十足，也讓本片獲得「強尼戴普近十年來最好的電影」超高評價！





▲《人生消極掰》7月26日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

劇情描述大學教授理查（強尼戴普飾演），某日被醫生診斷只剩六個月可活。絕望的他回到家，正打算告訴妻女這件事時，卻反而得知妻子出軌、女兒出櫃。再次遭受打擊的他，在大罵「人生真該死」之後，決定拋棄一切道德束縛、盡情享受越亂越快樂的人生。

他開始瘋狂酗酒、吸毒、濫交，狂野舉止讓妻女都傻眼不已。不過他這堂放飛自我、不合常規的另類人生課程，卻意外啟發他眾多學生…。究竟，理查特立獨行的告別，會對周遭人們產生什麼樣的影響？在他生命的最後，又該如何找到人生的意義呢？





▲▼《人生消極掰》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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